Portakal'dan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret eden Yıldırım'a: Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var

Söz konusu ziyareti eleştiren FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Yıldırım'a Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı.
Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:
"Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var. Aslında değişmeyen ülke gerçeği. Ne var ki bu zemini hazırlayan yine siyasetçinin kendisi. Bu fotoğraf ve o söz: 'TC şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz'."
Hala tarikatlardan cemaatlerden medet umanlar var. Aslında değişmeyen ülke gerçeği. Ne var ki bu zemini hazırlayan yine siyasetçinin kendisi. Bu fotoğraf ve o söz: “TC şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz” https://t.co/HIzd2KDFx3— fatih portakal (@fatihportakal) 30 мая 2019 г.
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