Kayıt
19:49 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu: Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana değil, 16 milyona dağıtacağım

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben bu şehrin 16 milyon insanının derdiyle uğraşacağım. Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtmayacağım, 16 milyon insana dağıtacağım" dedi.

    Seçim çalışmaları kapsamında Gültepe Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, İstanbul’un, ülkenin mutluluğu için çaba gösterdiklerini belirterek, ''Ben size baştan, 'bağırma, çağırma kalmayacak, kötü dil olmayacak. Ben bu şehre sevgi dilini anlatacağım. Siyaset ahlaklı bir şekilde yapılacak. Asla bu yoldan vazgeçmeyeceğim.' dedim'' ifadelerini kullandı.

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
    İmamoğlu: İstanbul'u biz kazanacağız, 23 Haziran'dan sonra yine seferberlik dönemini başlatacağız

    Kendisinin sevgiyi temsil etmek istediğini dile getiren İmamoğlu, "'Sevmek ayıp mı Allah aşkına? Eğer halka sevgi verirseniz o kadar güzel karşılık alırsınız ki bu inanılmaz bir keyif olur" dedi.

    Özellikle bu dille konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini aktaran İmamoğlu, "Ben ayırt etmeden, oy veren, vermeyen 16 milyon İstanbulluyu seviyorum. İstanbul'da benim dışarıda tuttuğum bir kişi bile yok. Bu güzel ülkenin güzel insanlarıyla sevgi diliyle konuşmayanlar düşünsün'' diye konuştu.

    Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

    ''Onların yaptığını yapmayacağım, bir avuç insanın derdiyle uğraşmayacağım. Ben bu şehrin 16 milyon insanın derdiyle uğraşacağım. Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtmayacağım, 16 milyon insana dağıtacağım. Az günümüz kaldı, 23 gün boyunca eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, komşunuzla güler yüzlü konuşan herkesle muhabbet, sohbet edin. Asla münakaşa etmeyin. Benim onlara güler yüzlü selamımı siz kendi yüzünüzle gösterin, kendi dilinizde söyleyin. 23 Haziran'da hep beraber görev alacağız. Sandıklarda avukatlarımız görev alacak. Yüzbinlerce insan göreceksiniz seçim günü sandıkta, okulda, ilçede, ilçe seçimde... Komşularınıza, hemşehrilerinize söylemeniz için bir söz söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka önümüzdeki seçimi milletçe kazanacağız''.

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyada sadece 30 tane var, 4’ü Türkiye’de: İsimleri internet üzerinden belirlenecek
    Karikatür
    ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet