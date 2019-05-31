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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Türkiye S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Mesele kimden hangi silahı alacağımız değil, mesele Türkiye'nin bir kaç yıl içinde kendi savunmasını kurabilecek bir güce ulaşır mı korkusudur" dedi.

    Pentagon
    © AA /
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Kurtulmuş, zor bir dönemden geçildiğini ve zor bir coğrafyada yaşanıldığını ifade ederek, "Her bakımdan Türkiye'nin üzerine birtakım sıkıntılar ve güçlükler verilmeye çalışılıyor. Doğu Akdeniz'de dünyanın bütün donanmaları, herkes oradan petrol, doğalgaz çıkarıyor. Türkiye'nin orada bulunmasından rahatsızlık duyuluyor. Türkiye S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Mesele kimden hangi silahı alacağımız değil, mesele Türkiye'nin bir kaç yıl içinde kendi savunmasını kurabilecek bir güce ulaşır mı korkusudur." diye konuştu.

    Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Dünyanın dört bir tarafında İslamafobi, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve özellikle Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak hortluyor, ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir tarafında birtakım mahfiller tarafından desteklenen terör örgütleri bu bölgede cirit atıyor. Türkiye terör örgütlerinin hepsine karşı mücadele veriyor. Bütün bu büyük resmi gözden geçirin. Resmin özeti bu coğrafyada güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istemiyorlar. Bu millet artık kendi köklerinden ayağa kalkmış, bu millet artık kendi kökleri üzerinden yükselmiş, artık onun bunun talimat vereceği bir ülke değil, güçlü büyük bir Türkiye olmak için yolun devam ediyor. Türkiye her türlü fitneyi bir tarafa bırakarak, DEAŞ'ını, PKK'sını, FETÖ'sünü, bir sürü unsuru bir arada bırakarak, birlik ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Güçlü ve büyük Türkiye'nin anahtarı kardeşliğimizdir. Güçlü ve büyük Türkiye'nin yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu siyasi hareketin başarılı bir şekilde yoluna devam etmesidir."

    'MİLLETİMİZ 23 HAZİRAN'DA KARARLILIĞINI ORTAYA KOYACAKTIR'

    © REUTERS / Vitaly Nevar
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    CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Hangi hizmetleri yapacaksınız?', 'Mega projeniz nedir?' sorularının sorulmasının mümkün olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Milleti kucaklayacağım diyor. 'Şunu yapacağım, bunu yapacağım' diyor. O dediklerinizin hepsini zaten bu salon içerisindekiler yapıyor. Hangi projeyi yapacaksın? Bu projeleri dile getirmiyor. Bu klasik bir CHP tavrıdır. Sadece yerel yönetimlerde değil, merkezi yönetimlerde de ne yapacaklarını bir türlü anlatmazlar. Çünkü CHP proje yapıp, terleyip millete hizmet etmek yerine retorik üzerinden yol almayı öteden beri tercih etmiş olan bir partidir. CHP'nin genleri böyledir. Milletimiz 23 Haziran'da kararlılığını ortaya koyacaktır." şeklinde konuştu.

     

    '24 HAZİRAN SABAHI HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK'

    © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
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    Seçimlerde 1 milyon 700 bin İstanbullunun oy vermeye gitmediğini kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı: "320 bin İstanbullu da geçersiz oy kullanmış. Bazı kardeşlerimiz kızmış. Belediye başkanına, meclis üyesine, milletvekiline, partinin yaptığı bir şeye kızmış, küsmüş, darılmış. Diyor ki: 'Şunlara bir hesap sorayım, bir uyarı atışı yapayım.' Bu kardeşlerimize diyeceksiniz ki: 'Uyarının yapılacağı, kızgınlığın, küskünlüğün yapılacağı yer 23 Haziran sandıkları değildir.' Hatasız kul olmaz. Hatasız siyasi organizasyon da olmaz. 17 yıl iktidarda olan bir siyasi partinin, çok güzel hizmetleri olduğu gibi, yanlış, eksik olduğu taraflar da vardır. Bu eksik ve yanlışları düzelterek yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'ye küskünlüğümü, kırgınlığımı, üzgünlüğümü belirteyim demenin bedeli CHP'nin adayını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak asla olmamalıdır. Onun için herkesi dinliyoruz. 24 Haziran sabahı her şey çok daha güzel olacak Allah'ın izniyle. İstanbul'da 24 Haziran yeni taptaze bir başlangıç olacaktır."

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    Etiketler:
    S-400 hava savunma sistemleri, S-400, Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, Numan Kurtulmuş, ABD, Rusya, Türkiye
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