Cenazeye giderken kaza geçirdiler: 1 ölü, 5 yaralı

Ambulanslarla Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Devrilen araçtaki kişilerin Samsun'un Alaçam ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Devrilen araçtaki kişilerin Samsun'un Alaçam ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.
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