AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'yargı reformu' değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yargı reformuyla toplum ile hukuk sistemi arasındaki bağ daha da güçlenecek, demokratik meşruiyetin daha da artması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce söylediği reformların birer birer hayata geçirildiğini belirten Çelik, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yargı reformuyla toplum ile hukuk sistemi arasındaki bağ daha da güçlenecek, demokratik meşruiyetin daha da artması sağlanacak. Vatandaşlarımızın hukuk yoluyla adalet arayışları için yeni ihtiyaçlara uygun çözümler üretilecek. Adalete ulaşmak için başvurulan hukuk yollarının performansının artırılması, sürelerin vatandaş odaklı düzenlemesi, savunma hakkının etkinleştirilmesi gibi bu çok yönlü reform, demokrasimizin ve hukuk sistemimizin gücünü pekiştirecektir."