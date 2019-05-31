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08:06 31 Mayıs 2019
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    Bedelli askerlik

    Cumhuriyet: Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Cumhuriyet'te yer alan haberde "AKP, muhalefet partilerinin de görüşünü olarak askerlik yasasını sürpriz şekilde bayram tatili sonrasına ertelerken, bu kararda düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kışlada askerliğe 6 ay daha devam etmek isteyen asker sayısının yeterli bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi" ifadesi yer aldı.

    Cumhuriyet'te yeni askerlik sistemine ilişkin yayımlanan kulis haberde "Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) uzun süredir üzerinde çalıştığı, AKP’li milletvekillerinin geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve aynı gün jet hızıyla Milli Savunma Komisyonu’ndan geçen yeni askerlik sistemine ilişkin yasa önerisinin sürpriz biçimde bayram tatili sonrasına bırakılmasında, TSK’nin yaptığı planlamalarda bazı hesap hatalarının etkili olduğu belirtildi" iddiası ileri sürüldü.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
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    Emine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan ve "Bedelli ‘kışlada ankete’ takıldı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle devam etti:

    "Edinilen bilgiye göre, yeni sistemde 6 aylık askerlik süresini tamamladıktan sonra kışlada kalarak 6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari ücret tutarında harçlık düzenlemesinin teşvik edici olacağı, bu düzenlemeyle kışlada kalacak asker sayısının ihtiyacı karşılayacağı değerlendirmesi yapıldı. Ancak er ve erbaşa yapılan ankette, askerlerin büyük bölümünün terhis olmak istediği ortaya çıkarken, kışlada kalmak isteyenlerin sayısı da planlamalar açısından yetersiz çıktı. Kışladaki mevcut asker sayısının yüzde 20’lere kadar düşeceğinin ortaya çıkması üzerine yeniden bir değerlendirilme yapılmak üzere erteleme kararı alındı.

    AKP, bayram tatili sonrasında eğer yeni bir erteleme kararı çıkmazsa yasa önerisini genel kurulda görüştürmeyi planlıyor. 6 ayını tamamlayan er ve erbaşın tümünün terhis edilmesi yerine kademeli terhis uygulamasına gidilebileceği belirtilirken, 6 aylık askerliğin kısa olduğunun değerlendirilmesi durumunda 8 ay ya da 10 ay olarak düzenlenebileceği kaydediliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki personelin durumunun Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında kriz yarattığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Jandarma ve Sahil Güvenlik personelini “polis” statüsüne alarak askerliği yapmış olmak için “10 yıl hizmet etme” koşulu öngördüğü, İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine öneriden çıkarıldığı kaydedildi."

    Etiketler:
    Kışla, Bedelli asker, sistem, Askerlik
    Topluluk kurallarıTartışma
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