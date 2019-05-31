Ahmet Hakan: Yemişim sizin mahallelerinizi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine yöneltilen eleştirileri tiye aldı ve "En sevdiğim spordur; O mahallede azıcık durduktan sonra sıkılıp hop bu mahalleye atlayıvermek" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz dün ile bir polemiğe giren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün "Güvenelim, umutlanalım, sevinelim, övünelim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yemişim sizin mahallelerinizi" ifadesini kullandı.

Hakan, Arslan'a dair herhangi bir ifade kullanmadığı yazısında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi ve şöyle devam etti:

"- En sevdiğim spordur: O mahallede azıcık durduktan sonra sıkılıp hop bu mahalleye atlayıvermek!

- En kral hareketimdir: Güya çelikten duvarlarla örülü mahalleler arasında nanik yaparak mekik dokumak.

- En sevdiğim üç tarafımdır: Yozgat’ta doğmak, bir... İmam hatibe gitmek, iki... Nişantaşı’nda oturmak, üç...

- En büyük keyfimdir: Bu mahalleden o mahalleye sürekli geçerek bir anda mahallesiz kalıvermek!

- En sevdiğim atraksiyondur: Başkalarının mahallelerine gidip önüme çıkanı ‘Hööö’ diye korkutup kaçırmak!

- En keyifli halimdir: ’Herkes mahallesine çekilsin, kimse kimsenin mahallesine dalmasın’ diyenlere ‘Hadi len’ çekmek."