FETÖ davasında tahliye edilen Gölge: Tek isteğim ABD'ye ve işime geri dönmek

Türkiye ve ABD vatandaşı olan NASA çalışanı Serkan Gölge, tahliye edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, Amerika'ya ve işine geri dönmek istediğini söyledi.

Ankara'da Reuters haber ajansına konuşan Serkan Gölge, şartlı salıverme kuralları gereği ABD'ye dönemediğini açıkladı.

FETÖ'ye ilişkin dava kapsamında yargılanan Gölge'ye 'terör örgütü üyeliğinden' geçen yıl 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, itiraz sonucu mahkeme terör örgütü üyeliği mahkumiyetini 'terör örgütüne yardım etmeye' çevirmiş, cezayı 5 yıla düşürmüştü.

Gölge, "Bu kararın sonrasında şartlı salıverme hükümleri kapsamında tahliye olma hakkı kazandım" dedi.

NASA çalışanı olan Gölge, "Kurallar gereği her gün karakola giderek imza vermek zorundayım, ne yazık ki ABD'yen geri dönemiyorum. Ama en azından artık tünelin ucunda ışık görünüyor. Tek isteğim ABD'ye geri dönerek yeniden NASA'da çalışmak" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve önceki gün İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.