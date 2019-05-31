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11:10 31 Mayıs 2019
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    Turistik Doğu Ekspresi yolcuları karanfillerle karşılandı

    IŞIK ÇAPANOĞLU-AW718492
    Türkiye
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    Ankara'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, Kars Tren Garı’nda sazlı-sözlü, Kafkas ekibinin gösterisi ve karanfille karşılandılar.

    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    İHA/Ahmet Akbuğa
    Doğu Ekspresi gibi 5 yeni 'turistik ekspres' hat daha geliyor
    Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları Kars’a geldi. Kars Tren Garı’nda yolcuları Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kurum ve daire amirleri ile turizmciler ellerinde kırmızı karanfillerle karşıladı. 

    Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenden inerken aşıkların seslendirdiği türküler eşliğinde, Kafkas folklor ekibinin Kafkas gösterisiyle güne başlangıç yaptı. 

    32 saatlik yolculuğun ardından Kars’a geldiğini ifade eden Duygu Şirin, “Farklı bölgeleri, farklı yöreleri, farklı yerleri ve kültürleri gördük. Bugün Kars’ta birçok farklı yere gideceğimizi biliyorum. Çok güzel bir karşılama oldu. Kafkas yöresine ait gösteriler eşliğinde karşılandık” dedi. 

    'DOĞU EKSPRESİ DEYİNCE KARS, KARS DEYİNCE DOĞU EKSPRESİ'

    Turistik Doğu Ekspresi yolcularını tren garında karşılayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise, “Öncelikle biliyorsunuz Doğu Ekspresi deyince Kars, Kars deyince Doğu Ekspresi, hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündemine Kars’tan sokuldu. Bu hakikaten Kars kültür turizminin başlatmış olduğu bir kartopu hareketi, bu kartopu hareketi çığ şeklinde büyüdü. Bugün dünyaya mal olacak bir şekilde gelişmesini tamamladı.

    Doğu Ekspresi
    Twitter
    'Turistik Doğu Ekspresi' seferlere başlıyor
    Bugün de Turizm Doğu Ekspresi’nin ilk seferini karşıladık. 120 yolcumuz geldi. Haftada 3 gün devam edecek. Kars turizmine yeni bir ivme, yeni bir heyecan, yeni bir canlılık katacaktır. Doğu Ekspresi tüm hızıyla devam ederken, ekstra Turizm Treni ile hem bölge ekonomisine, hem de dünya ekonomisine katkıda bulunacak” diye konuştu. 

    BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayan trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Ankara'dan Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19.55'te, Kars'tan ise Çarşamba ve Cuma günleri saat 23.55'te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olacak. 

    KARS'A GELEN YOLCULAR NERELERİ GEZECEK?

    Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen yolcular, bugün başta Ani Ören Yeri olmak üzere Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Harakani Türbesi ve kenttin tarihi mekanlarını gezecek. Turistik Doğu Ekspresi ile gelen yolcular bugün akşam saat 23.55’te Kars Tren Garı’ndan Ankara’ya hareket edecek. 

    Etiketler:
    karşılama, yolcu, karanfil, Doğu Ekspresi
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