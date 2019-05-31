Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürü: Başhekimliğin oluru var, kumpas kurdular

Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1.5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Yalavuz hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde Yalavuz'un talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söylediler.

© DHA / Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Yalavuz, haberleri yalanlayarak dava açıtıklarını söyledi.

Yalavuz, "Geçtiğimiz günlerde İznik yerel basınında ve ulusal basında yer alan şahsımı ve makamımı direk hedef alan karalayıcı, asılsız, yalan haberlerden dolayı şahsım, makamım ve mensubu olduğum kurumum büyük bir yara almıştır. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddi anlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır. Belgesi olmadan yapılan haberler yalan haberdir. Haberleri doğruluğunu analiz etmeden sosyal medyada servis eden yerelde üç kişi ve ulusal basındaki kuruluş hakkında İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli başvurular yapılarak dava açılmış, dava süreci devam etmektedir. Konu akibeti ile ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte ayrıca idari soruşturma da açılacaktır" dedi.

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12 Şubat 2018 tarihinde Başhekimliğin yazılı onayı alınarak Hurda Satış Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Yalavuz, "2015 yılında eski hastaneden yeni hastaneye taşınma esnasında getirilen hastanemiz bahçesinde boşta bulunan, hurdaya ayrılması uygun görülen, ekonomik ömrünü tamamlamış ve demirbaş kayıtları bulunmayan birçok hurda yanında, tamiri yenisinden daha pahalıya gelen ve açık bir alanda bekletilen ve hiç bir işe yaramayan paslanmış, çalışmayan 100-150 kg ağırlığındaki Morg aparatı da tüm bu hurdalar ile birlikte 12.02.2018 tarihinde Başhekimin yazılı onayı ile kurulan hurda komisyonu tarafından o günkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği hurda rayiç bedel üzerinden komisyon tarafından satışı yapılmıştır. Şahsımın bu komisyonda hiçbir görevi yoktur. Kaldı ki hurdalardan gelen maddi kazanımların da nerelere harcandığı belgeleri ile mevcuttur" diye konuştu.

Ancak bir çok hastanede yapılan usul ile bu şekilde yapılan hurda satış işlemlerinin daha sonra usule uygun bulunmadığını kaydeden Yalavuz, "Sadece şahsıma ve iki personelime idari ceza verilmiştir. Tespit ve bertaraf komisyonunun Başhekimlik makamımın 'oluru' olmasına rağmen neden sadece tarafıma ceza verildiği anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki araştırma aşamasında olan soruşturma sonucu henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen bu konunun sosyal medyaya oradan da ulusal basına servis edilerek şahsım ve çalıştığım kurum hakkında adeta karalama kampanyası başlatılmış, adeta bir linç kumpası kurulmuştur" ifadelerini kullandı.