Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürü: Başhekimliğin oluru var, kumpas kurdular

Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1.5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Yalavuz hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde Yalavuz'un talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söylediler.
Yalavuz, "Geçtiğimiz günlerde İznik yerel basınında ve ulusal basında yer alan şahsımı ve makamımı direk hedef alan karalayıcı, asılsız, yalan haberlerden dolayı şahsım, makamım ve mensubu olduğum kurumum büyük bir yara almıştır. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddi anlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır. Belgesi olmadan yapılan haberler yalan haberdir. Haberleri doğruluğunu analiz etmeden sosyal medyada servis eden yerelde üç kişi ve ulusal basındaki kuruluş hakkında İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli başvurular yapılarak dava açılmış, dava süreci devam etmektedir. Konu akibeti ile ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte ayrıca idari soruşturma da açılacaktır" dedi.
'HEDEF BENİM AMA HASTANEYİ YIPRATTILAR'
Ancak bir çok hastanede yapılan usul ile bu şekilde yapılan hurda satış işlemlerinin daha sonra usule uygun bulunmadığını kaydeden Yalavuz, "Sadece şahsıma ve iki personelime idari ceza verilmiştir. Tespit ve bertaraf komisyonunun Başhekimlik makamımın 'oluru' olmasına rağmen neden sadece tarafıma ceza verildiği anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki araştırma aşamasında olan soruşturma sonucu henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen bu konunun sosyal medyaya oradan da ulusal basına servis edilerek şahsım ve çalıştığım kurum hakkında adeta karalama kampanyası başlatılmış, adeta bir linç kumpası kurulmuştur" ifadelerini kullandı.
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