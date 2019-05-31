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11:47 31 Mayıs 2019
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    Yıldırım'dan İstanbul'a yeni vaatler: Doğalgaza indirim, açma-kapama ücreti kalkıyor

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Türkiye
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    23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, yeni vaatlerini duyurdu. Yıldırım'ın seçilmesi durumunda doğalgaza indirim yapılacak ve açma-kapama ücreti kalkacak. İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

    Binali Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yıldırım 'Daha güzel olacak' dedi, İstanbullulara suda ve öğrenci akbilinde indirim vaat etti
    'Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü.

    "Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı.

    İstanbul için yeni projelerin 'Aileler için yapılacaklar' bölümünde doğalgaz indirimi ve aile desteği var. Yıldırım'ın vaatleri arasında İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'la ilgili de yeni düzenlemeler yer alıyor. Projelerde öğretmenler de unutulmadı. Yıldırım'ın yeni projeleri arasında 'Gençlik Destek Paketi' de var. 'İstanbul İstihdam Paketi'nde de genç ve işsizlere yeni destekler geliyor.

    Yıldırım'ın vaatleri şöyle:

    • "Su faturalarına yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.
    • Dar gelirliye elektrikte 80 doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.
    • Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.
    • İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. 
    • İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.
    • Ev kadınları ve engelliler için de projeler düşünüldü.
    • Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında bir hafta tatil imkanı verilecek.
    • Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.
    • Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek.
    • Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.
    • Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.
    • Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak.
    • Tüm öğrencilere müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak.
    • Üniversiteye hazırlanan gençlere de aylık ulaşım 40 lira olacak.
    • Amatör spor klüplerine 100 biner lira destek verilecek.
    • Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.
    • Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek.
    • 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak.
    • Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak.
    • Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek."
    Etiketler:
    Vaat, paket, Proje, üst düzey yönetici, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım
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