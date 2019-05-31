Kayıt
13:18 31 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Evlilik

    Diyanet'ten medyaya 'örnek aile' uyarısı

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, evliliğin sağlıklı örneklerle ekranlarda yer almasının önemine dikkati çekerek, "İzlenme rekorları kıran diziler ve kadın programlarında ailenin hep sorunlu yönleriyle öne çıkartıldığına şahit oluyoruz" dedi.

    Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda verilen hizmetler ile medyada aile, kadın ve erkeğin temsiline yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız
    Martı, ailelerin karşılaştığı birtakım maddi ve manevi problemlerin çözümü için dini referanslardan beslenen çeşitli destek programları düzenlendiklerini aktararak, destek programlarının 'Aile ve Dini Rehberlik' çalışmaları kapsamında kadın ve erkek din görevlilerinin öncülüğünde her yaştan insana verildiğini söyledi.

    Martı, "Aile bürolarımıza 2017'de sistemdeki verilerimize göre, 9 bin 333 yazılı ve sözlü başvuru yapılmışken, bunun 2018'de 14 bin 12 başvuruya kadar yükseldiğini görüyoruz. Aile bürolarımıza yapılan başvuru sayısında her geçen yıl katlanarak bir artış olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

    Martı, ailelerin sosyal problemler konusunda bilinçlendirilmesinin önemine işaret ederek özellikle anneler ile gençlerin teknoloji ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler yapıldığını dile getirdi.

    'MEDYADA AİLE TEMSİLİNİN OLUMSUZ YÖNLERİ ORTAYA ÇIKARILIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '7. Aile Şurası'nda medya organlarınca yapılan kadın programlarına yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine kadın, erkek ve ailenin medyadaki temsilini değerlendiren Martı, şu ifadeleri kullandı:

    "Medyada, aile temsilinin maalesef daha çok olumsuz yönüyle ortaya çıktığını görüyoruz. Yoğun izlenme rekorları kıran dizi ve kadın programlarında ailenin hep sorunlu yönleriyle öne çıkartıldığına şahit oluyoruz. Aslında aile kurumu insana hayat mücadelesinde destek olan, hayat problemleri karşısında çözüm üreten ve olumsuzu değil olumluyu pekiştiren, insanı hayatta güçlü, mutlu ve huzurlu kılan bir kurum. Fakat maalesef daha sansasyonel bir şekilde insanı yalnızlaştıran, birtakım gayri ahlaki tutum ve davranışlarla aile bireylerini birbirine düşman kılan, birbirine güvenemeyen, birbirine dayanamayan, sevgisi ve merhameti kalmamış aile bireylerinin görüntülerinden oluşan ekranlar, aile bilincimizi zedeliyor."

    İlgili konular:

    Yargıtay: Eşten habersiz kredi çekmek boşanma nedeni
    AYM: ‘Çarşaf giyme ısrarı’ sonrası boşanma, din özgürlüğü ihlali değil
    Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı: Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin
    Etiketler:
    Boşanma, Medya, Aile, Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi
    Karikatür
    ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet