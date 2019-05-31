Kayıt
13:18 31 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'ndan Zümrüt Apartmanı açıklaması: Bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken Zümrüt Apartmanı kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi.

    Ankara'da, yazar Abdullah Şevki Yurtvermez tarafından kaleme alınan Zümrüt Apartmanı adlı kitap, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle büyük tepki çekti. Ankara Cumhuryiet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, gözaltına alındı.

    Yurtvermez ve Topçu, 'müstehcenlik' suçundan sevk edildikleri mahkemede, adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Pedofili ifadeler içeren 'Zümrüt Apartmanı'nın yazarı: 'Kirli Gerçeklik' akımına göre yazdım
    KORSANIN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ BİR FAALİYET

    Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, söz konusu kitaba bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kitaplara bandrol vermekle yükümlü bir kurum olduğunu hatırlatarak, bandrol vermenin korsan yayıncılığın önlenmesiyle ilgili bir faaliyet olduğunu kaydetti.

    Yavuz, "Bandrol o eserden kaç tane yayınlanacağının, kaç tane basılıp, satılacağının kayıt altına alınmasıyla ilgili bir şeydir. Bize ilgili yayınevi gelir; diyelim ki 5 bin tane kitaptan basılacak. Biz ona 5 bin adet bandrol veririz. Bu aslında korsan yayıncılığın önlenmesiyle ilgili bir faaliyettir. Bandrolün içerikle ilgili bir kontrol mekanizması olması beklenemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Kültür bakanlıkları bandrolü verirler. Sonuçta telif haklarını kontrol edebilmek, devletin vergi gelirlerini takip edebilmesi ve yayıncılık faaliyetinin istatiğinin bulunması anlamında kayıt altına alınması işlemidir. Kesinlikle içerikle ilgili bir şey değildir" dedi.

    'BANDROL VERİLİRKEN İÇERİK KONTROL EDİLMEZ'

    Bakan Yardımcısı Yavuz, ülkede hiçbir kurumun hiçbir yayının içeriğini inceleyip buna göre herhangi bir izin vermek durumunda olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Çünkü bu açıkça sansüre girer. Dünyada da böyle bir uygulama yoktur. Birkaç ülkede farklı mekanizmalar olduğunu biliyoruz. İran'da böyle bir kontrol mekanizması var. Bazı yayınların, bazı komisyonlardan geçmesi gerekiyor. Çin'de, Vietnam'da, Kuzey Kore'de var. Bunun dışında hiçbir ülkede bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez. Eserle ilgili bir sorun olduğu zaman bu adli makamlara yansır ve savcılık tarafından eserin toplatılmasına karar verilirse bu işlem uygulanır. Bu iki konuyu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bandrol işleminin içerik kontrolüyle bir ilgisi yoktur, olamaz olmamalıdır. Bu açıkça sansür uygulaması olarak yorumlanacak bir şeydir."

    © AA /
    Gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı'nın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı
    'KİTABIN TOPLATILMASI KARARI ÇIKMASINI BEKLİYORUM'

    Sosyal medyada bu tür müdahale taleplerini şaşkınlıkla takip ettiğine işaret eden Yavuz, "Özellikle bakanlığımıza eserin içine müdahale edilmesi taleplerini bu anlamda şaşkınlıkla karşılıyorum. Acaba 'sansür' talep ettiklerinin farkındalar mı bu paylaşımları yazanlar? Zaten bu konu ortaya çıktığı zaman konuyu hemen yargıya taşıyan ve savcılığa ilk başvuru yapan kurum biz olduk. Konu artık Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanında, Adalet Bakanlığı'nın takibinde, ben kişisel olarak kitabın toplatılması yönünde bir karar çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.

    KİTABIN YAZARI BAKANLIKLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

    Kitabın yazarı Abdullah Şevki savcılık ifadesinde şu ifadelere yer vermişti:

    "Kitap basılmadan önce Kültür Bakanlığı'na bandrol için sunulmaktadır. Sunulan kitaba onay verildikten sonra ise bandrol alınıp kitabın basımı gerçekleştirilmektedir. Kitapta suç unsuru olsaydı Kültür Bakanlığı'ndan bandol verilmezdi. Söz konusu kitabı sadece bir baskı yaptık ve bu baskıda 500 adet kitap basıldı bende bir tane kitap kalmıştı onu da polislere teslim ettim. Zira polisler kitabı bulamamışlar. Zaten şu anda herhangi bir yerde satılmamaktadır. Ayrıca söz konusu kitabın kitabın dijital bir baskısı da yoktur. Herhangi bir yerde yayınlanmamıştır."

    Etiketler:
    kontrol, eser, Zümrüt Apartmanı, Abdullah Şevki, Özgül Özkan Yavuz, yardımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi
    Karikatür
    ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet