İçişleri Bakanlığı, 'Tunceli' isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı'nca, belediye meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Tunceli Belediyesi Meclis Üyeleri, geçen günlerde aldıkları kararla belediye girişinde bulunan tabeladan Tunceli yazısının kaldırılıp yerine Dersim tabelasının asılmasını istemişti.

İsim değişikliyle ilgili olarak Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, yaptığı açıklamada Valiliğin kararını beklediklerini söylemişti.

‘Dersim Belediyesi’ tartışması devam ederken TKP, 'tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur' açıklamasında bulunmuştu. EMEP ise yaptığı açıklamada, “Dersim adı tarihsel bütünselliği içerisinde ele alındığında ‘marjinal’ bir siyasal alana sığdırılmayacak kadar anlamlıdır” demişti.

Belediyenin ismini ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.