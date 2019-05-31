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15:42 31 Mayıs 2019
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    Gezgin Fest'e 'Ahlak Harekatı'ndan tepki

    © İHA /
    Türkiye
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    Van’da 'Ahlak Harekatı' adı altında bir araya gelen 70 STK üyesi, Gezgin Fest tarafından 23 Haziran’da yapılması düşünülen Gençlik Festivaline tepki gösterdi.

    Hz. Ömer Camisinde kılınan Cuma Namazı sonrasında Dabbaoğlu Parkında bir araya gelen 70 STK üyesi, 'Ahlak Harekatı' adı altında 23 Haziran’da yapılması düşünülen gençlik festivalinin iptal edilmesini istediler.

    'KÖTÜLÜK SOKAKLARINDA KAYBOLAN GENÇLİĞİMİZ'

    Caretta caretta
    © Fotoğraf : DHA
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    Burada Ahlak Harekatı adına konuşan İskender Arvas, hızla değişen dünyada, hızla çürüyen ve yozlaşan bir toplumsal vaka karşısında olduklarını ifade ederek şunları söyledi: 

    "Dağılmaya yüz tutan aile yapımız, kötülük sokaklarında kaybolan gençliğimiz, yaşanan ahlaki erozyonunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Biz aşağıda imzası olan 70 STK olarak, tüm toplum katmanlarında, özelde gençler üzerinde gözlemlediğimiz içki, kumar, festival, fuhuş, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötülüklere karşı din, ahlak ve örfümüzün üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bir iyilik, güzellik ve doğruluk çağrısı yükseltmek amacıyla buradayız. Tutarlı bir ahlak mücadelesi vermek adına, İslami ve insani değerler çerçevesinde; dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun her türlü toplumsal şahitliğin gereğini gücümüz oranında ortaya koyacağımızı burada beyan ediyoruz. Şehrimizin manevi kimliğini korumak, ekonomik yapısını güçlendirmek, barış ve huzurun cadde ve sokaklarımızda insicam bulmasını sağlamak hepimizin görevi. Gençliğimizin modern hayatın her türlü bağımlılığı karşısında onların yanında yer almak, onları korumak, onlara kol kanat germek sorumluluğu içerisindeyiz. Şehrimizde son dönemde ifsat edici organizasyonların yapılması, Van halkı ve sivil toplum örgütleri olarak bizi son derece üzmüştür."

    'GENÇLERİN KİMYASINI BOZUYOR'

    © AA / Aişe Hümeyra Bulovalı
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    Geçen sene eylül ayında düzenlenen gençlik festivalinde Van halkının milli ve manevi değerlerini yok sayan, Müslüman Van halkının ve gençlerin kimyasını bozan, alkol başta olmak üzere birçok illete bağımlılık oluşturan organizasyonun Van’a şerden başka bir şey getirmediğini vurgulayan Arvas, “Bu festivalde; alkollü içeceklerin tüketimi ve gençlerin alkole alıştırılması, 18 yaş altı gençlerin alana alınması, getirilen sanatçıların Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini rock müziği eşliğinde alay ederek okumaları ve gençlerin buna alet edilmesi, gençlerin milli ve manevi değerlerini bozacak her türlü iğreti davranışa neden olduğu müşahede edilmiştir." dedi. 

    'AYETLERLE ALAY EDİLDİ'

    © AA / Gökhan Zobar
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    Bu festivalin şehirlerinde yapılmasını istemediklerini belirten Arvas, şöyle devam etti:

    "Yukarda zikredilen nedenlerden dolayı tekrardan yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2018 festivalinde Amerika’dan getirilen İranlı sanatçı Mohsen Namjo’nun Kur’an-ı Kerim’in Tekvir suresinde geçen ayetleriyle alay ettiği ve orada bulunan birçok gencin de bilmeden buna alet edildiği görülmüştü. Birçok tepkiye rağmen Müslüman kamuoyundan özür dileme erdemini bile göstermeyen Gezgin Fest güruhu, bu yıl da benzer bir adım atacak kadar hadlerini aşmış durumdalar. Davet edilenler listesinde yer alan ve ‘Rezil’ adlı parçasında İhlas suresinin ayetlerini alay konusu etmesiyle meşhur, Grup Duman’a da sahnede yer verilmiş olması bu yıl da aynı rezilliğin sürdürüleceğinin bir göstergesidir. Kur’an ile alay edilmesi, Kur’an ayetlerinin sözde sanatçıların dillerine dolamaları, İslam dinine ve Müslümanlara yapılmış büyük bir hakarettir. Bunun tekrar edilmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

    Yapılan açıklamanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

    Etiketler:
    Konser, Gezgin Fest, Festival, STK, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
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