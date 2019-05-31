Ev hapsindeyken silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Kurtuluş'u çocuğun gözü önünde öldürmüşler

İzmir'de 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Şüpheli, kapıyı açan Kurtulmuş'tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeri giren Kurtulmuş'un peşinden giden şüpheli, birkaç el ateş etti. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içinde yere yığıldı.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldıran Kurtuluş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurtuluş’un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
MOBESE KEMARALARI İNCELENİYOR, ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bu arada saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında eşi ve kızı alışverişte olan Kurtulmuş'un yanında 5 yaşındaki oğlunun olduğu belirtildi. Şüphelinin, kimliğini istediği Kurtulmuş'u takip edip, yatak odasında oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.
Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şok olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti” dedi.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU
Hazırlanan iddianamede sanıklara 'suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme' gibi suçlamalar yöneltilmişti.
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