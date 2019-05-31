CHP'li Öztrak: Türk yargısının ne yapacağına artık Erdoğan ve Trump mı karar veriyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, FETÖ'den yargılanan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliye edilmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın Gölge'nin tahliyesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini hatırlatan Öztrak, "Türk yargısının ne yapacağına artık AK Parti Genel Başkanı ve ABD Başkanı mı karar veriyor?" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gdüzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dün gece Büyükçekmece'deki bir seçim stantlarına iki ayrı saldırıda bulunulduğunu belirten Öztrak, "Aynı sandığa, aynı kişinin attığı 4 oydan 3'ünü geçerli, sadece birini geçersiz sayıp millet iradesini gasp eden mızıkçılar 23 Haziran'da İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağını gördükçe sinirleniyorlar. Saray ve etrafındaki sosyete millet tarafından reddedilmeyi bir türlü hazmedemiyor. Devlet adamı gibi değil, ergen çocuklar gibi davranıyorlar" diye konuştu.
"Katran nasıl kaynatmakla şeker olmuyorsa, bu saray rejiminden de millete hiçbir hayır gelmiyor" görüşünü dile getiren Öztrak, iktidarın 'tel tel döküldüğünü' belirtti.
'EV HAPSİNE ALINAN MAHKUMUN ABD'YE GÖNDERİLECEĞİNİ ABD BAŞKANI NEREDEN BİLİYOR?'
"İcranın başı Erdoğan, dün yargı bağımsızlığı oyununu sarayında sahneleyip kendini alkışlatırken, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğinin farkında bile değil. Yargıya ilişkin düzenlemeleri saray kararnameleri ile mi yapacaklar? Anayasa göre yetki Meclis'te. Daha baştan kuvvetler ayrılığı darmadağın edilmiş vaziyette. Sarayda sahneye konulan bu komediye alkış tutarak dekor olan yargıçların, baroların ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değildir. Tam da o gün ABD Başkanı'nın bir sözüyle sarayda kurulan bu ucube tiyatro sahnesi hak ile yeksan oluyor. ABD Başkanı okyanus ötesinden 'Türkiye'de serbest bırakılmasını istediğimiz bir mahkum serbest bırakıldı. Şimdilik ev hapsine alındı, ama yakında ABD'de olacak' diyor. ABD, papazı 24 saatte Oval Ofis'e gönderenlerin şimdi aynı şeyi yapmakta tereddüt etmeyeceklerini çok iyi biliyor. O kadar emin ki kameralar karşısında eğleniyor. Kendi milletine benim milletimin sırtından şov yapıyor. Bu imkanı veren Erdoğan'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Ev hapsine alınan bu mahkumun yakın zamanda ABD'ye gönderileceğini, ABD Başkanı nereden biliyor? Türk yargısının ne yapacağına artık AK Parti Genel Başkanı ve ABD Başkanı mı karar veriyor? Bu kafaların hazırladığı yargı bağımsızlığı paketinden ne beklenir? Sarayın G20 toplantılarında Trump'la yüz yüze görüşme imkanını, bu mahkumun serbest bırakılması karşılığında koparabildiği anlaşılıyor."
"Değerli gazetecimiz Sayın Kadri Gürsel'in karşı karşıya kaldığı muamele gerçekten kabul edilemez. Hukuk açık, kurallar gayet açık. Bu kurallara rağmen çok keyfi bir biçimde ellere kelepçe takılıyor, serbest bırakılması gereken yerde kelepçeli resimleri çektiriliyor, akşam geç saatte serbest bırakılıyor. Tüm bu uygulamalar bu ülkede hukuk devletinin olmadığına dair inancı güçlendiriyor" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, "Bazı kardeşlerimiz bize kızmış, küsmüş, darılmış ve oy vermemiş" şeklindeki değerlendirmeleri soruların Öztrak, şöyle konuştu:
'İMAMOĞLU SADECE MİLLET İTTİFAKI'NIN DEĞİL İSTANBUL'UN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI'
"Numan Bey'in anladığım kadarıyla vicdanı artık 'çaldı' demeye el vermiyor. Onun için de ne olduğunu biliyor, milleti unutan iktidara, milletin nasıl sarı kart gösterdiğinin farkında. O nedenle de 'Biz sizi unutmadık' demeye çalışıyor. Ama Numan Bey ne derse desin, saray her geçen gün yaptığı uygulamalarla milleti unuttuğunu ortaya koyuyor. Hem ortada İstanbul seçimleriyle ilgili ciddi bir haksızlık var, ciddi bir hukuksuzluk var, bu hukuksuzluğa milletimizin hiçbir şekilde tahammül edemediğini biliyoruz. Bundan önce AK Parti'ye, MHP'ye, başka partilere oy vermiş yurttaşlarımızın bu defa daha büyük bir kararlılıkla bu hakkı iade etmek için sandık başına gideceğini görüyoruz. Onun için, Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin, sadece Millet İttifakı'nın belediye başkanı değil, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı."
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