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18:47 31 Mayıs 2019
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    Bakan Akar ve komutanların 'uçan kale' ile 108. yıl uçuşu

    Bakan Akar ve komutanların 'uçan kale' ile 108. yıl uçuşu

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "uçan kale" olarak adlandırılan A400 M ile yapılan uçuşa katıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle süratli suüstü droneunun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
    © Fotoğraf : Twitter/MSB
    MSB'den yerli füze paylaşımı
    Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

    Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti. Burada tören mangasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra A400 M uçağı hangarındaki tören alanına geldi.

    Törenin ardından Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla A400 M uçağı ile yapılan uçuşa katıldı.

    Akar ve komutanların kokpitteki yerlerini almalarının ardından uçuşla ilgili brifing verildi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan uçak, uçuşun ardından yeniden komutanlığın pistine indi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © Fotoğraf : İHA
    Akar: Pençe Harekatı'yla amacımız mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır

    Bakan Akar, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde, havada kendisine verilecek her türlü görevi yapmanın hazırlığı içinde. Eğitimli, seçkin personeli ile son derece yüksek teknolojiye dayalı silah, araç, gereç tüm ekipmanı ile ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü, devletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için gece-gündüz demeden, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Türk Hava Kuvvetlerimizin 108. kuruluş yıl dönümünde bu etkinlikle bir kez daha gördük ki havacılarımızın kahramanlık ve fedakarlığı gerçekten TSK'nin görevini başarması için çok önemli. Bir kez daha 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Başta Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm havacılarımıza kazasız, belasız, hayırlı, başarılı, görevler diliyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyor, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum".

    Etiketler:
    Türk Hava Kuvvetleri, Orgeneral Yaşar Güler, TSK, Hulusi Akar
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