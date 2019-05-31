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19:28 31 Mayıs 2019
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    Özgür Özel

    CHP'li Özel: Hani kuvvetler ayrılığı vardı?

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e talimat verdiğini savunarak, "Meclis'in yapacağı işleri, yürütmenin başı, Meclis'e ödev olarak veriyor. Hani kuvvetler ayrılığı vardı?" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
    CHP'li Öztrak: Türk yargısının ne yapacağına artık Erdoğan ve Trump mı karar veriyor?
    Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni değerlendirdi. Özel, yürütmenin, yasamaya müdahale ettiğini belirterek şöyle dedi:

    "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi, Meclis'in yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor. Bu, Meclis'e ve millete hakaret. Bu yönetim anlayışının iflas ettiğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 4'üncü geniş çaplı yargı paketi. 18 yıl önce 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programında bunlar yazıyordu. Üzerine 18 yıl iktidar oldular, şimdi bir yargı reformuna daha ihtiyaç var. Ülkeyi her gün sataştıkları, yattığı yerde huzur vermedikleri İsmet Paşa mı yönetiyor, 18 yıldır? 18 yıldır CHP zihniyeti mi yönetiyor ülkeyi?" 

    Özel, Meclis'in yapacağı işi yürütmenin yaptığını, söz konusu yargı reformunun hayata geçmesi için kanun değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'e talimat verdiğini ileri süren Özel, "Meclis'in yapacağı işleri, yürütmenin başı, Meclis'e ödev olarak veriyor. Hani kuvvetler ayrılığı vardı, hani 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dediğiniz, rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra, yasama ve yürütmenin birbiri üzerinde baskısı azalacaktı ve yasama ile yürütme birbirinden tam olarak ayrılıyordu?" diye sordu.

    Reform paketinin Avrupa Birliği’ne yönelik bir çalışma olduğunu söyleyen Özel, "Vatandaşlar yine AB hedefi söylemiyle kandırılacak" derken, avukatlara yeşil pasaport verilmesini doğru bulduklarını ifade etti.

    Etiketler:
    AK Parti, Yargı, Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi, CHP, Özgür Özel
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