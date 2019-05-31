İmamoğlu'na cami çıkışında protesto ve destek

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazından çıkarken protesto edildi. Bir kişi, polis aracıyla bölgeden uzaklaştırılırken diğer vatandaşlar ise alkışlarla İmamoğlu'na destek oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Yenibosna’daki Merkez Camisi’nde kıldı.

İmamoğlu, camiden ayrılırken bir gruptan tarafından protesto edildi. Protestoya karşılık başka bir grup da İmamoğlu’na alkışlarla destek verdı.

Medyascope’tan İbrahim Yayan’ın haberine göre, polisler gruba liderlik ettiği belirtilen ve “Kahrolsun PKK. Hangi yüzle destekliyorsunuz?” şeklinde bağıran bir kişiyi, polis aracıyla bindirdi ve camiden uzaklaştırdı.

İmamoğlu, cuma namazından çıkarken protesto edildi. Bir kişi polis aracıyla bölgeden uzaklaştırılırken diğer vatandaşlar ise alkışlarla İmamoğlu'na destek olduhttps://t.co/PBv78CSRyj pic.twitter.com/3muNeGMn5K — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2019

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Ekrem İmamoğlu, Yenibosna'da Cuma namazı kıldığı Merkez Camii çıkışında bir grup tarafından protesto edildi. Grubun lideri polis aracı ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Protestocu grubun yanı sıra cami çıkışında İmamoğlu'na alkışlı destek vardı. @ibrahimorhany'ın haberi ⬇️ pic.twitter.com/mBJIpKly3v — Medyascope (@Medyascopetv) May 31, 2019

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