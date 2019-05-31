Soylu: Kadın özel harekatçı alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın özel harekatçı alınacağını belirterek "O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler" dedi. Soylu ayrıca, 'kadınlar için özel bir uygulama yapılarak daha düşük KPSS puanıyla alım yapılabileceğini' söyledi.

Soylu, Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlık yaptıklarını belirten Soylu, özel harekatta 25 bin polis bulunduğunu, bu sayının şu anda yeterli olduğunu söyledi.

Soylu, "Bu, özel harekata artık bundan sonra almayacağız değil. Bunun emeklisi oluyor. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. İçeriden sınavla özel harekat almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur: Polisliğe girsinler, polisliği kazansınlar. Çünkü özel harekat bundan sonra alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız." dedi.

'ÖNCE POLİS OLUN'

10 bin polis özel harekatçı aldıklarını anımsatan Soylu, "300 bin kişi müracaat etti. Şu anda 8 bin bekçi alımına girdik. 280 bin kişi müracaat etti. Yani bunun kendi adına elemesi de çok şey. Bir baza oturturduk, bu bazda içeriden almak, yani bundan sonra içeriden almak. Evet dışarıdan almak icap ederse yine alırız, ama içeriden almak bizi daha rahatlatacak, daha doğru bir adım olmuş olacak." diye konuştu.

Soylu, özel harekat adaylarının önce polis olmalarını tavsiye ederek, onları daha sonra kendilerinin istihdam edeceğini kaydetti.

'LİSE MEZUNU ALACAĞIZ'

Özel harekatın içinde çok büyük bir yelpaze açamayacaklarını dile getiren Soylu, belirli bir sayıda kadın alacaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."

'23-26 YAŞLARINDA ÖZEL HAREKAT POLİSİ ALMAK İSTİYORUZ'

Soylu, polis ve jandarmanın vatandaşın güveni açısından ilk üç içinde olduğunu belirtti.

Bir mesleğe bu kadar teveccüh varken kısıt ortaya koymanın biraz sevimsiz bir tablo oluşturabileceğine dikkati çeken Soylu, marjı ne kadar açarlarsa talebin o kadar yükseldiğini kaydetti. Aday sayısının 500 bine çıkması durumunda eleme sorunu olabileceğini aktaran Soylu, "Bu günler sürüyor. Hala bekçi işlerimiz devam ediyor. Bizim bunu eleme problemimiz, sıkıntımız var. Özel harekatta marjı açtığımız zaman bilesiniz ki alacağınızın en az 20-30 katı talep gelecek. Bu 20-30 katı talebi elemeniz de bir başka zaman dilimi. Belki, şunu söyleyeyim. Bunu arkadaşlarımla konuşacağım, yüksek okul mezunlarında polis alımlarında baraj 70. Belki onu 65'e düşürme ihtimalimiz olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Yaşla ilgili düzenlemelerin yapıldığını, mümkünse 24-25 veya 23-26 yaşlarında özel harekat polisi almak istediklerini kaydeden Soylu, yaş sınırının 32 olmasını isteyenlerin çok büyük istekle bunu belirttiğini ifade etti. Soylu, "Belki yarın şu ihtiyacımız olacak. Biz 35 yaşında almak zorunda kalacağız. Gençler belki buna ilgi göstermeyecekler. O zaman ben kaynağımı 34-35 yaşına göre düzenleyeceğim. Benim sürekli İçişleri Bakanlığı yapacak halim yok. Benden sonra gelecekler belki de diyecekler ki; 'Bunu 34'e, 35'e çıkaralım' "dedi.

Polis alımlarında 25. dönem ilan tarihleriyle ilgili bir soruya Soylu, "Biz ağustosun sonu gibi bu 15 bin alımımızın sevkini ve eğitimini bitiririz. Buna ihtiyacımız da var" ifadelerini kullandı.

Soylu, ağustos ve eylül ayında ilana çıkabileceklerini dile getirerek, FETÖ'den çok ihraç edilen olduğu için kaynaklarını hemen almak zorunda olduklarını, bunun için dört aya düşürdüklerini, şimdi 6 aya çıkaracaklarını söyledi.

'POLİSE GÜVEN YÜKSEK'

Normale döndüklerinde bunun 8 ay olacağına dikkati çeken Soylu, bunun yanında 3 bin kadın polis alımı ve ilanı yapacaklarını belirtti. Soylu, buna ciddi bir başvuru olduğunu aktararak, polis merkezlerinde güven masaları oluşturduklarını, bu masaların başına kadın polislerin geleceğini bildirdi.

Polise güvenin yüksek olduğunu, eksiklik ve aksaklıkları da gidereceklerini belirten Soylu, "Polis de bir insan yani. Aynı iklimde yaşıyoruz. Hata yok mu, var. İçimizde yanlış iş yapanlar var mı? Ben bugün en az 4-5 tanesiyle ilgili karar verdik, yanlış iş yaptıkları için. Buna tahammülümüz olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Göreve geldiğinde polis memurlarının mesai saatlerinin 12/12 olduğunu, şimdi bunu 12/24'e döndürdüklerinin altını çizen Soylu, getirmek istedikleri temel noktanın 8/24 olacağını belirtti.

'İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE NE YAPMIŞ?'

Bakan Soylu, İstanbul'da yenilenen seçimlere de değinerek, her siyasetçinin kendine ait bir tavrı ve karakteri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kuşatıcı, kavrayıcı ve çözümcü olduğunu vurgulayan Soylu, Yıldırım'ın ulaştırma alanında devrimleri ortaya koyduğunu ifade ederek, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü projelerinin bunun en iyi örnekleri olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Binali Yıldırım'ın bütün bunları sakin bir şekilde yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer tarafta bir belediye başkan adayı var. O da Ekrem İmamoğlu. O da eline bir fırsat geçirmiş, beş yıl Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış. Şimdi birinde yukarıdan aşağıya bilançoyu sayıyoruz. Tabii Binali Yıldırım bunları yaparken Türkiye'de bir değişim ve dönüşümün de, aynı zamanda siyasal bir hedef olmanın bedelini de ödemiş. Öteki tarafta da Ekrem İmamoğlu, bir bakıyoruz, Beylikdüzü'nde ne yapmış? Şimdi size dokunur değil mi? Bana da dokunur. Bir şeyin gelmiş olması lazım. Çünkü İstanbul önemli bir şehirdir. Adaylara böyle bakılmaz mı? Karakterine, ahlakına, çalışkanlığına, meselelere yaklaşımına, geçmişte yaptıklarının ne olup, ne olmadığına, nasıl bir insan olduğuna, elbette ki siyasal düşüncesine, fikrine... Ben biraz daha kesif bir adamım. Kendime ait, sağım solum biraz daha böyle lafı karnında saklayamayan adam olarak böyle bir karakter ortaya çıkmış. Binali ağabey ise bizi yumuşatan bir adamdır. 'Şunu şöyle bakalım, şunu şöyle edelim. Böyle olması daha iyi, böyle olması daha doğru olur.' gibi bunu değerlendirdiğimiz ve konuştuğumuz bir yaklaşımın karakterini ortaya koyar."

Soylu, "Beylikdüzü'nde bir tek Yaşam Vadisi var. Onu da yapan, ondan önceki yine, o da Trabzonlu olan Yusuf Uzun. Yüzde 95'ini o bitirmiş. Ne yapmış yani? Eğer açılışını yapmakla bu işler tamamlanıyorsa, eyvallah." şeklinde konuştu.

Soylu, İstanbul seçimlerinde aday olan Binali Yıldırım'ın Saadet Partililere Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakın olduğunu ifade etti.