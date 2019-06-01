Kayıt
01:32 01 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: İstanbul’un kıymetini bilenler, İstanbul’u yönetmeliler

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 32

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’a bakarken, İstanbul’u anlamayanlar, İstanbul’u sadece siyasi ve ideolojik bir anlayışla görenler elbette ki İstanbul’u başka türlü resmederler. Ama bizim resmimiz başka bir resim. İstanbul’un kıymetini bilenler, İstanbul’u yönetmeliler." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Pala
    Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum
    Küçükçekmece Nikah Saray’ında Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği iftara katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bugün 3 milyon 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: 

    - Dünyanın gıpta ettiği bir biçimde göçü yönetmektedir. Bu konuda bize eleştiri yönetenler var. Diyorlar ki, ‘neden bunları buraya aldınız?’ Ne yapsaydık ya? Orada onlara tecavüze seyirci mi kalsaydık? Ne yapsaydık? Kapımıza geldiklerinde ‘ey Tayyip Erdoğan, bize tecavüz ediyorlar. Allah’ını seversen bizi kurtar’ dediklerinde kapılarımızı mı kapatsaydık? Biz kime kapımızı kapadık? Anadolu kapısı barış kapısıdır. Anadolu kapısı umut kapısıdır.

    - Osmanlı-Rus savaşında yaşananlar, o coğrafyada yaşananlara sırtımızı mı döndük? Kime kapılarımızı kapadık? Bulgaristan’dan gelen kardeşlerimize mi? Cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra, Yunanistan’dan gelen mübadil kardeşlerimize mi kapılarımızı kapattık? Kime kapandı bu kapı? Bu topraklar hepimizin. Kime? Rahmetli Adnan Menderes, 1950-60 yılları arasında, Yugoslavya’da yaşanan o hadiselerden sonra sırtını mı dönmüştür? Hayır. Bugün eğer Arnavutlar varsa, Boşnak kardeşlerimiz varsa, bu coğrafya onların olduğu için geldiler. Rahmetli Özal, 1989’da Belene Kamplarına sessiz mi kalsaydı? Jivkov’un döneminde Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürülenlere sırtımızı mı dönseydik? Biz nasıl büyük bir millet olduk? Bugün büyük bir milletiz. Hep birlikte büyük bir milletiz. Biz Irak’ta Saddam’ın zulmünden kaçan Peşmergelere de sahip çıktık. Onlara da kol-kanat gerdik. Yüzyıllar önce bu topraklara sığınmaya çalışan Musevi kardeşlerimize de sahip çıktık. Herkese sahip çıktık. Çünkü biz Müslümanız. Ne yapacaktık yani? Suriyeli kardeşlerimizi orada mı bırakacaktık?

    'TAYYİP ERDOĞAN'IN FELSEFESİ, İSTANBUL'U ÖZGÜRLÜKLER İSTANBUL'U YAPTI'

    İstanbul Üniversitesi'ndeki 10 Ekim anmasına polis müdahalesi
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul Üniversitesi'ndeki 10 Ekim anmasına polis müdahalesi: 67 gözaltı

    Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İBB Başkanı olduğu zaman, kimilerince birilerinin yaşam şeklinde müdahale edecek iftirasına ve saldırısına maruz kaldığını anlatarak, “Tayyip Erdoğan öyle bir felsefe oluşturdu ki herkes kendisini ifade etti. Etnik köken, mezhep, inanç, yaşam, kıyafet, siyaset anlayışı bakmadan tam 25 yıldır Tayyip Erdoğan’ın felsefesi İstanbul’u özgürlükler İstanbul’u yaptı. İstanbul’da hiç kimsenin hayat biçimine, tarzına müdahale edilmedi.” diye konuştu.

    1994 seçimlerinden önce İstanbul'un, havası en kirli şehirlerden biri olduğunu anlatan Soylu, “Şimdi, Allah’a çok şükür olsun. Dünyanın havası en temiz en iyi üçüncü metropol. Bugün ulaşımın rahat olduğu bir şehirdeyiz. İstanbul sadece bizim şehrimiz değildir. İstanbul Cezayirlinin şehridir, İstanbul Medine, Mekke’nin şehridir. İstanbul, uzak doğudaki Uygur kardeşlerimizin şehridir. İstanbul’un Şam’ın, Halep’in, Musul’un, Bosna’nın, Kosova’nın şehridir. İstanbul bizim medeniyetimizin incisidir. İstanbul’a bakarken, İstanbul’u anlamayanlar, İstanbul’u sadece siyasi ve ideolojik bir anlayışla görenler elbette ki İstanbul’u başka türlü resmederler. Ama bizim resmimiz başka bir resim. İstanbul’un kıymetini bilenler, İstanbul’u yönetmeliler. Benim değerlendirmem budur." ifadelerini kullandı. 

    İlgili konular:

    Ekrem İmamoğlu: YSK, Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük bir darbe vurmuştur
    İmamoğlu: Referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlıyorsunuz, hani ekonomi fırlayacaktı?
    İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama
    Etiketler:
    Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet