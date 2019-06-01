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01:32 01 Haziran 2019
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    Erdoğan: Oylar biliyorsunuz çalındı, oylar çalındığı için böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'daki 10 bin hatim 100 bin dua buluşması etkinliğinde konuşan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oylar biliyorsunuz çalındı, oylar çalındığı için böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'deki 10 bin hatim 100 bin dua buluşmasında halka hitap etti.

    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım: Verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    - Kadir gecesini eriştiren, gönüllerimizi bu mübarek gecede buluşturan Mevla'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Esenler Belediye Başkanı ve ekibine bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuzun dört bir yanındaki hemşerilerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinde Ramazanı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Suriye'de, Yemen'de bir kuru ekmeği bulamayan masum çocuklara. Afganistan'da, Libya'da Ramazanı geçirmek zorunda kalan mazlumlara, Filistinli mültecilere buradan dualarımızı gönderiyoruz.

    'TÜRK MİLLETİ ADINA PENÇE İNDİRENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım'dan 'oylar çalındı' açıklaması: Gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok

    - 566 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, bu aziz şehrin semalarından Ezan-ı Muhammediyi eksik ettirmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum. Ramazan oruçla nefsimizi terbiye etme ayıdır. Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır hasenatla Hakka yaklaşma ayıdır. Mukabeleyi şeriflerle kalplerimizi arındırma ayıdır. Peygamber efendimiz aleyüsselatı vesselamın en büyük sünnetlerinden biri mukabeledir.

    'NASİPSE ÜÇ GÜN SONRA RAMAZAN BAYRAMI'NA ULAŞACAĞIZ'

    - Ramazan'ın başlamasıyla beraber camilerimizde, evlerde, ders ve zikir halkalarında mukabele geleneği nesilden nesile yaşatılarak aktarılmıştır. Esenler'deki kardeşlerimizin bu mubarek ayı dua ile Kur'an ile idrak ettiğini görüyorum. Siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim günahların affedildiği, samimiyetle, gözyaşlarıyla yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bu mukaddes gece hürmetine indirdiğiniz hatimleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun diliyorum. Kardeşlerim hamdolsun bugün 26. orucumuzu tuttuk. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Üç gün sonra Salı günü İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na vasıl oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Endurun teravihini kılacağız. Bu ayı sadece ibadetlerimize değil cihanşümul kardeşliğimizi yeniden diriltmek ve hatırlama için bir fırsata dönüştürmeliyiz.

    'KOMŞUNUN KOMŞUYA KIRDIRILDIĞI GÜNLERE ŞAHİT OLDUK'

    © Fotoğraf : DHA
    Habertürk yazarı Sarıkaya: CHP 'çaldılar' yerine, 'israf ettiler' söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varmış

    - Filistin'de devlet terörü tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor. Türkiye vatandaşlarının birlik, beraberliği, demokrasi ve istikrarıyla hamdolsun bir huzur adası olarak bulunuyor. İstikrarın önemi kaosta, barışın önemi savaşta, hüzurun, sükunetin önemi çatışmada daha iyi kavranır. Bizler Türk Milleti olarak geçmişte bu sıkıntıları yaşadık. Bu dönemlere sınana sınana geldik. Aynı mahallenin çocuklarının birbirine kurşun sıktıkları dönemlere şahit olduk. Yürek dağlayan sahneler gördük. Çorum, Sivas, Kahramanmaraş'ta mezhepçilik fitnesiyle komşunun komşuya düşman edilmek istendiği kirli provokasyonlara maruz kaldık. İnsanların dış görünüşleri, kılık kıyafetlerinden dolayı eziyet çektiği. Kızlarımızın üniversitelere alınmadığı dönemlere rastladık. Bölücü terör örgütünün vatandaşlarımızın mahremine maruz kaldığı günler oldu. 15 Temmuz'da aklını ve kalbini Pansilvanya'daki şarlatanın emrine vermiş kişilerle karşılaştık.

    '82 MİLYONU TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA BULUŞTURACAĞIZ'

    - Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep, etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. Demokrasimizin üzerine vesayetin gölgesine gölge düşüremeyiz. Bir daha operasyonlara izin veremeyiz. Hepinizin uyanık olması, basiret ve ferasetle hareket ederek kardeşliğine sahip çıkması gerekiyor. Bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarının sokak kavgalarına yenilmesine izin veremeyiz. Gençler pehlivan rakibini yenen değil, öfkesini yenen, hırsının esiri olmayandır. Hayatımızın her safhasında bu hassasiyetle hareket etmemiz şarttır. Biz ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Selamı yaygınlaştıracağız, muhabbeti güçlendireceğiz, ebedi ve ezeli kardeşliğimizin üzerinde titremeye devam edeceğiz.

    'BURADA BU EMANETİN EHLİ BİNALİ YILDIRIM BEY KARDEŞİMİZDİR'

    © AA / Bülent Yılmaz
    TİP Başkanı: YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor

    - Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua eden, yurt içi ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Esenler Belediyesi'ne, Dörtyol meydanını dolduran kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Yarın Cumartesi Yenikapı. 23 Haziran unutulmuyor değil mi? 23 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO'nun Genel Müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı bütün tecrübesi, deneyimiyle, ulusal ve uluslararası camiada edindiği yerde İstanbulumuza layık olan, İstanbulumuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi inşallah 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir.

    'ADALET BAKANLIĞIMIZIN BU KONUDA ÇALIŞMASI VAR'

    - Oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için maalesef bu seçime ihtiyaç duyuldu. 23 Haziran akşamı inşallah Binali Yıldırım Bey kardeşimizle beraber Esenler Tevfik Bey kardeşim, Ankara'da devlet başkanı olarak üçlü olarak güçlü olarak yola devam edelim. Durmak yok, yola devam. Dualarınız, samimiyetiniz, ahde vefanız, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki, bu çalışmada sizlerin yakınlarınız da bunun içine dahil olur. Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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