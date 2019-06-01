AK Partili Yılmaz: Bütün dünyanın bu seçimleri izlediğini biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir" dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu ve Ümmetin Temsilcileri Vakfı, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar düzenledi.

İftarın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim, daha önce yapılan seçimin üzerine gölge düştüğü, birtakım haksızlıklar yapıldığı için yargı kararıyla tekrarlanıyor. Yargı, bir hakkı alıp başkasına vermedi, sadece seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran'da insanlar İstanbul'da son derece şeffaf, suistimallere yer vermeyecek bir ortamda gidip oylarını verecek. Bizim dileğimiz şudur; kimse bir başkasının hakkını yemesin. Biz başkasının hakkını yemeyelim ama başkası da bizim hakkımızı yemesin. İstanbullular ne derse bizim başımızın üstünedir, sonuna kadar saygı duyuyoruz. Tabii ki biz İstanbullulardan destek istiyoruz, eğer seçimleri kazanırsak, İstanbul'a şerefle, onurla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün dünyanın da bu seçimleri izlediğini biliyoruz. Bu seçimlerin sonucu Kudüs'teki kardeşlerimizi de İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizi de sevindirecektir."

© AA / Soylu: İstanbul’un kıymetini bilenler, İstanbul’u yönetmeliler

Ümmetin Temsilcileri Vakfı Başkanı ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de İstanbul seçimlerinin ümmetin beklediği ve umduğu şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Bu millet yanlış yapana 'dur' demeyi çok iyi bilir. Bu ümmet yanlış yapana 'dur' diyecektir" dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Ben Abdullah Al-Ahmar ise İstanbul'da, Filistin ve Kudüs'e yardım için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Başta Türkiye Cumhuriyeti halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kudüs ve Filistin konusundaki desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizler her zaman hak ve hukukun yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin ve Kudüs, İslam aleminden daha fazla gayret beklemektedir" ifadelerini kullandı.