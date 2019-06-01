Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta bir mekanın sahibinden şiddet gören Gaye Akıl ile görüştü

Rıza Akpolat, Gaye Akıl'ın ziyaretini Twitter hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Sevgili Gaye Akıl bugün belediyemizi ziyaret etti. Maruz kaldıklarını ayrıntısıyla dinledim. Her türlü desteğe hazır olduğumuzu söyledim. Beşiktaş'ta şiddete asla sessiz kalmayacağız. İlçemizde yaşayan tüm kadınların her zaman yanındayız."

Sevgili @gayeakil_ bugün belediyemizi ziyaret etti. Maruz kaldıklarını ayrıntısıyla dinledim. Her türlü desteğe hazır olduğumuzu söyledim. Beşiktaş'ta şiddete asla sessiz kalmayacağız. İlçemizde yaşayan tüm kadınların her zaman yanındayız. pic.twitter.com/MZ6NYrEX32 — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) May 31, 2019

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli iki çalışan, mekan sahibi Şahin Şeker tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Eğlence merkezinden yapılan açıklamada saldırganın mal sahibi olduğu belirtilmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Şeker bu sabah gözaltına alınarak, Şeker'in gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtilmişti.

Şeker'in emniyette polis ekiplerine verdiği ifadede, "Olay günü işyerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım" dediği öğrenilmişti. Şeker ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.