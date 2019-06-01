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09:54 01 Haziran 2019
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    Çorum

    Sayıştay, Çorum Belediyesi'ne 'limiti aştın' dedi

    © Flickr /
    Türkiye
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    Sayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı.

    © DHA /
    Belediyenin borcunu billboardlara astırdı
    Gazete Duvar'ın haberine göre,'metal yorgunu' olduğu gerekçesiyle istifa ettirilen Çorum'un AK Partili eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve 31 mart'a kadar yerine geçen Zeki Gül'ün belediyenin borç limitini aştı.

    CHP’li Belediye Meclis Üyesi ve Grup başkanı Tuncay Yılmaz’ın açıkladığı Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nin bugün itibariyle 414 milyon 638 bin TL borcu bulunuyor.  Bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlanan Çorum Belediyesi’nde sorumluların “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması da gündemde.

    BELEDİYE BİR YILDA 345 MİLYON TL BORÇLANMIŞ

    Zeydan Karalar
    © AA / Burak Milli
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    2017 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda Çorum Belediyesinin faiz dahil borcu 69 milyon 429 bin TL olarak görülüyor.  Ancak 2018 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda ise Çorum Belediyesinin piyasa ve vergi borçları hariç 341 milyon 775 bin TL borcu tespit edilmiş durumda.

    Vergiler ve piyasa borçları eklendiğinde ise Çorum Belediyesinin bugün itibariyle borcu 414 milyon 638 bin TL olarak ortaya çıkıyor.

    SORUMLULAR MAHKEMEDE HESAP VERECEK

    © Fotoğraf : Twitter
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    Ayrıca raporda Çorum Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen borç limitini aştığı da belirtildi. 2018 yılından sonra da borçlanmanın devam ettiği ifade edilen raporda, “Borç yükü yaklaşık yüzde 500 artarak borçlanma limitini aşmıştır” denildi.

    Bu sonuçla birlikte borçlanmanın yoğun olduğu dönemde görev yapan AK Partili eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül’e mahkeme yolu görüldü. Belediye Kanunu’na göre “görevi kötüye kullanma” suçlarından Külcü ve Gül’e dava açılması bekleniyor.

    MUZAFFER KÜLCÜ ERDOĞAN TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Muş'un Bulanık ilçesi belediyesi
    DHA
    Bulanık'ta kaymakam, belediyenin borç afişini indirtti
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine belediye başkanının görevden aldığı iller arasında Çorum da yer almış, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ikinci dönem görev süresi dolmadan görevi bırakmıştı.

    Belediye başkanı Külcü’nün seçildiği ilk dönemde yaşadığı yargı süreci, daha sonra hakkında bitmek bilmeyen iddialar ve spekülasyonlar üzerine görevden alındığı iddia edilmiş, AK Parti Genel Merkezi yöneticileri ise görevden alma nedenini ‘metal yorgunluk’ ve ‘değişim’ olarak açıklamıştı.

    Külcü’nün görevden alınması sonrası, Külcü ekibinde belediye başkan yardımcılığı yapan Zeki Gül, belediye meclisi kararıyla başkanlık görevine getirilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın belediye başkanlığı koltuğuna oturan isim olmuştu.

    BAŞKAN KÜLCÜ BELEDİYE BÜTÇESİYLE OKUL VE CAMİ YAPMIŞTI

    İHA
    MHP'li başkan AK Partili başkandan kalan borcu ifşa etti
    Muzaffer Külcü döneminde belediye bütçesinden kentin şu an en büyük camisi konumunda bulunan Akşemşettin cami ve Hayrettin Karaman’ın adını taşıyan İmam Hatip yaptırmıştı. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı görevleri arasında olan stadyum ve spor salonlarının belediye tarafından yaptırılması Çorum belediyesi bütçesini zora sokmuştu.

    YENİ STADYUMA 157,  SPOR SALONUNA 37 MİLYON HARCANDI

    Çanakkale’de Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş astırdı.
    İHA
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    Çorum’a kazandırılan yeni stadyum ve spor salonu da bütçeye büyük yük getirdi. 2018 yılının Ekim ayında stadyumu ziyaret eden dönemin Belediye Başkanı Zeki Gül “Stadyumun maliyetiyle ilgili bilgiyi vereyim sizlere. 85 milyon TL bugüne kadar harcadığımız rakam. Artı olarak 72 milyon TL de arsa bedeli var. Toplamda 157 milyon TL yapıyor” demişti.

    İskilip yoluna yapımına devam edilen spor salonu da belediyenin bütçesine 37 milyon TL’lik yük getirdi.

    Sayıştay raporunda yer alan önemli başlıklar şöyle:

    • Bütçedeki açık kredilerle kapatılmaya çalışıldı. 2018 yılında 42 milyon 186 bin TL vergilerden, 98 milyon 745 bin TL teşebbüs ve mülkiyetlerden, 2 milyon 15 bin TL bağış, yardımlar ve özelden, 184 milyon TL “Diğer” kategorisinden ve 63 milyon TL de sermayeden gelir elde edildi. 10 milyon TL de ek ödenek alan Çorum Belediyesi, 2018 yılını 400 milyon TL’lik gelirle tamamladı. Buna karşılık 2017 yılında onaylanan bütçe ise 550 milyon TL. Çorum Belediyesi, hesabı tutmayınca açıkta kalan 150 milyon TL’yi kredilerle tamamlamaya çalıştı.
    • Özel bankalara borçlanıldı. Çorum Belediyesi 2018 yılında özel bankalardan 154 milyon 39 bin TL’lik finans elde etti. Özel bankalardan çekilen 150 milyon 401 bin TL’lik borcun 61 milyon 15 bin TL’si geri ödendi.  İller bankasından ise 73 milyon TL’lik finansman sağlayan Çorum Belediyesi, bu borcun 23 milyon 494 bin TL’lik kısmını geri ödedi. Ödemelerin yapılmasının ardından borçlanmaların tamamına bakıldığında Çorum Belediyesi bugün itibariyle özel bankalara ve iller bankasına 142 milyon 747 bin TL borçlu durumda.
    • Bütçe faize harcandı. Belediyenin 2019 yılı bütçesinde en dikkat çeken detay faiz giderleri oldu. Çorum Belediyesi 2019 yılında tam 44 milyon TL faiz ödeyecek. Hatırlanacağı üzere Çorum’un ve bölgenin en büyük parkı olan Kentpark, 46 milyon TL’ye mal edilmişti. Bütçedeki bu faiz yükü ise 425 milyon TL olan toplam bütçenin yüzde 10,35’ini oluşturuyor.
    Etiketler:
    Zeki Gül, Muzaffer Külcü, Borç, Belediye, Çorum
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