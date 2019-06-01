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12:03 01 Haziran 2019
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    Mahkeme

    Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişiye 21 yıl 3 ay hapis cezası

    © AA /
    Türkiye
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    İzmir'de, bedensel ve hafif düzeyde zihinsel engelli olduğu belirtilen S.F.'ye (45) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Zeki Yıldız (42),tutuklu yargılandığı davada 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan anne M.F., 23 Temmuz 2018'de evden çıkan bedensel ve zihinsel engelli kızı S.F.'yi (45) telefonla arayıp, nerede olduğunu sordu. S.F., Karşıyaka'da olduğunu, ilçeye kendisini bir kadının getirdiğini söyledi. Cep telefonu kapanan kızına daha sonra ulaşamayan M.F. polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. S.F., 4 gün sonra, sokaklardan kağıt ve hurda toplayarak geçimi sağlayan Zeki Yıldız'ın (42) evinde bulundu.

    '4 GÜN BOYUNCA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU'

    © DHA /
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    DHA'daki habere göre S.F. poliste alınan ifadesinde, sokakta tanıştığı Zeki Yıldız'ın bıçak dayayıp kendisini eve götürdüğünü, cep telefonun bataryasını çıkardığını ve 4 gün boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Zeki Yıldız ise ilişkiye girdiklerini ancak bunun da S.F.'nin rızasıyla olduğunu iddia etti.

    ZANLI, MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Anne M.F., kızının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu, bir gözünün hiç görmediğini, tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini, kendisini ifade etmekte zorlandığını belirtti. M.F., şüphelinin yalan söylediğini ileri sürüp, şikâyetçi oldu. Şüpheli Zeki Yıldız, mahkemece tutuklanırken, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

    KARAR DURUŞMASI YAPILDI

    © AA /
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    İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Zeki Yıldız, mağdurun annesi M.F., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mağdur avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

    'OLAYDAN 4 AY ÖNCE TANIŞTILAR' SAVUNMASI

    Sanık avukatı ise müvekkilinin mağdurla olaydan 4 ay öncesine dayanan arkadaşlıkları bulunduğunu, HTS kayıtlarına göre S.F. ile müvekkilinin telefon görüşmelerindeki en kısa sürenin 15 dakika olduğunu, mağdurun soruşturma aşamasındaki sanığı tanımadığı yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Avukat, müvekkilinin S.F.'yi evine zorla götürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bu güzergahta kalabalık bulunduğunu ve bağırması durumunda insanların yardım edebileceğini, bu nedenle müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

    BAKANLIK AVUKATI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak derecede birine karşı cinsel istismar suçunu gerçekleştirmesinden dolayı, indirim yapılmadan en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.

    'ZORLA EVE GÖTÜRMEDİM'

    Kaşmir'in Srinagar kentinde cuma namazından sonra düzenlenen protestoları dağıtmak için Hint güvenlik güçleri saçmayla ateş açtı.
    © REUTERS / DANISH ISMAIL
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    Son sözü sorulan sanık Zeki Yıldız suçlamaları kabul etmezken, "Ben mağduru evime zorla götürmedim. Kendisiyle dört kez ilişkiye girdim ama kendi rızasıyla ve onun isteğiyle oldu" dedi.

    21 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Mahkeme heyeti, sanığa 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken, eylemi beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yapmasından dolayı cezayı 18 yıla, birden fazla gerçekleştirmesinden dolayı da 22 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halinden dolayı sanığın cezasını 18 yıl 9 aya indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Zeki Yıldız, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen toplam ceza 21 yıl 3 ay oldu.

    Etiketler:
    Hapis cezası, engelli, tecavüz, Taciz
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