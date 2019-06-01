Ataklı: Bahçeli'ye Kürt seçmen talimatı gelmiş

Sözcü yazarı Can Ataklı, Saray'ın Kürt seçmenin oylarını kaybetmemek için Devlet Bahçeli'ye İstanbul'da seçim çalışması yapmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Katıldığı bir iftar programı öncesi MHP'lilerle sohbet fırsatı bulduğunu söyleyen Can Ataklı, Saray'ın Devlet Bahçeli'ye “Devlet Bey çabalarınızı takdirle izliyoruz ancak sizin İstanbul'da çok görünmeniz Kürt seçmenleri olumsuz etkileyebilir. Bu oylardan bir kısmını bizim ittifaka kaydırabilirsek seçimi kazanırız. Şu mitil işini iptal etseniz çok iyi olur.” söylediğini aktardı.

Ataklı'nın "O adamı artık gönderemezsiniz" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Bahçeli İstanbul'da kampanyaya ne zaman başlayacak?

İktidarın payandası olma rolüne soyunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süre önce Binali Yıldırım'ın mutlaka seçilmesi gerektiğini söylemiş ve “İstanbul'a mitil atacağız” demişti.

Yani Bahçeli, Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oturtabilmek için İstanbul'a yapışacaklarını ve sonuna kadar çalışacaklarını söylüyordu.

Ancak aradan 15 günü aşkın süre geçmesine rağmen Bahçeli, İstanbul'da kampanya başlatmadığı gibi MHP de hiç ortalıkta görünmüyor.

Önceki gün bazı MHP'li tanıdıklarımla iftar öncesi bir sohbete katıldım.

“Hayrola Binali Yıldırım için hiç çalışmıyorsunuz?” diye gülerek takıldım.

“Şimdilik böyle” dedi biri.

Ben de merakla “Ne oldu ki?” diye sordum.

“Valla” diye söze girdi, “Kesin doğru mu bilmiyorum ama duyduğumuza göre emir yukarıdan gelmiş” dedi.

Tabii “emir yukarıdan” deyince ben de Bahçeli'nin talimatı sandım.

Meğer sarayı kastediyorlarmış.

Bahçeli'ye denmiş ki, “Devlet Bey çabalarınızı takdirle izliyoruz ancak sizin İstanbul'da çok görünmeniz Kürt seçmenleri olumsuz etkileyebilir. Bu oylardan bir kısmını bizim ittifaka kaydırabilirsek seçimi kazanırız. Şu mitil işini iptal etseniz çok iyi olur.”

Devlet Bahçeli bir başka bahara kadar “beka sorununu” askıya almış galiba.

Bana öyle geldi.