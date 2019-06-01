MSB: 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır sınır bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu 5 askerin ise yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.