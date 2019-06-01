Kayıt
16:42 01 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdullah Gül

    Eski Cumhurbaşkanı Gül'e 'fırıldak' diyen sanığa beraat onandı: Suç değil kaba eleştiri

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    30 Ağustos resepsiyonun olduğu gün hastaneye yatarak oradan fotoğraf paylaşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, “Adam tam fırıldakmış” sözünü kullanan sanık hakkında beraat kararı verildi. Karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı ve kesinleşti.

    Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos 2012 tarihinde, Orduevi’nde düzenlenecek resepsiyona katılıp katılmayacağı merak edilirken, Twitter hesabından, “Hacettepe Üniversite Hastanesi’nde tedavim sürüyor. Daha birkaç gün burada kalacağım” diye yazarak pijamalı fotoğraflarını paylaşmıştı.

    HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Fotoğrafların yayınlandığı bir internet sitesinde “Vaybe” rumuzlu E.S. “Adam tam fırıldakmış” şeklinde yorum yazdı. Bu yorumun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Yorumu yazan E.S. hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Sanık E.S. yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı’nı sevdiğini, saydığını, amacının hakaret olmadığını ve kinayeli olarak yorum yaptığını söyledi.

    "SUÇ DEĞİL, KABA ELEŞTİRİ"

    Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi ilginç bir karara imza atarak, Cumhurbaşkanı’na “Fırıldak” denmesinin hakaret olmadığına hükmetti.

    Sanık hakkında verilen beraat kararında, fırıldak sözünün içerik olarak “sözünden dönen, güvenilmez kişi” anlamına geldiği de hatırlatılarak şöyle denildi: “TCK.’nun 125/1. maddesinde ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde tanımlanmıştır. Yani, kanun koyucu bu fiili ceza yaptırımına bağlamakla kişilerin onur, şeref ve saygınlığını koruma altına almıştır. Fiilin suç oluşturabilmesi için tahkir edici olması gerekir. Bir sözün tahkir edici olup olmadığı objektif koşullara bağlı değildir. Zamana, yere, duruma, süjelere bağlıdır. Siyasetçilerin seçilmiş kişilere yönelik bu tarz eylemler, bu kişilerin halkın denetimine açık kamuya mal olmuş olmaları bu konumu bilerek tercih etmeleri nedeniyle özel kişilerden farklı olarak izin verilen eleştiri sınırı daha geniştir. Ayrıca kişi kendisine yönelen sözlere neden olacak eylem ve açıklamalarda bulunup bulunmadığı tartışma ortamına çekilmeyi isteyip istemediği gözetilerek fiilin suç oluşturup oluşturmadığının eleştiri sınırları içerisinde kalıp kalmadığının tespiti gerekir.

    Bu açıklamalara göre müştekinin yıllarca siyaset yapmış, siyasi kişiliği olan, seçilmiş bir kişi olması, Twitter'da yaptığı paylaşımla kendisini bilerek tartışma ortamına çekmiş olması gözetildiğinde dava konusu ‘adam tam fırıldakmış gibi yaw” şeklindeki yorumu kaba eleştiri niteliğinde olduğu, suç oluşturmayacağı kanaatine varıldığından, sanığın atılı suçtan beraati yönünde karar verilmesi gerekmiştir.”

    YARGITAY DA KARARI ONADI

    Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Daire, “Sanık tarafından yapılan yorumun bir davranışa yönelik kaba eleştiri mahiyetinde olduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulanmadığından onanmasına oybirliğiyle karar verildi” dedi. Daire’nin onama kararıyla yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu.

    Etiketler:
    Beraat, Hakaret, Abdullah Gül
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet