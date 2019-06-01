Kayıt
16:42 01 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    bedelli askerlik

    MHP’den 'bedellide 27 yaşı bitirenlere öncelik' teklifi

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, askerlik kanunu teklifinde bedelli için ayrılan 145 bin kontenjanın üstü başvuru üzerine yapılacak kura çekiminde “27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır” şeklinde değişiklik yapılmasını istedi.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Cumhuriyet: Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı
    Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla çıkması için bayram sonrasına ertelenen Askerlik Kanunu Teklifi üzerinde çalışmalar başladı.

    Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP 65 maddelik teklifte 12 değişiklik istedi. Askerlik süresinin 6 aya düşürülmesinin orduda yaratacağı zafiyetin ele alınmasını isteyen, diğer ülke ordularında uygulanmayan yedek astsubaylık statüsünün sıkıntı yaratacağı görüşünü savunan CHP, bedelli askerlik ücretinin de düşürülmesini istiyor. CHP’nin itiraz ettiği bir önemli madde de “olağanüstü hal veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllülerin askerlikten muaf tutulması” maddesi. CHP bu maddenin tekliften çıkarılmasını istiyor.

    HDP, İYİ PARTİ’NİN İTİRAZLARI

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Yeni askerlik sistemine dair yasa teklifi bayram sonrasına kaldı: 'Ortak karar aldık'
    HDP de teklifin 4 maddesine şerh düşmüştü. Kalıcı hale getirilecek bedelli askerlik ücretleri yüksek bulunurken Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma hakkı da teklifle ilgisiz bulundu, çıkarılması istendi.  İYİ Parti ise teklifin 11 maddesine itiraz etti. Yedek astsubaylık, bedelli ücreti gibi maddelere itiraz eden İYİ Parti Cumhurbaşkanına verilen askerlikten muaf tutma yetkisine de karşı çıktı.

    MHP teklife muhalefet şerhi düşmedi. Teklifin MHP’nin itirazları nedeniyle ertelendiği iddialarına da MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “MHP Askerlik Kanunu Teklifini desteklemektedir” açıklamasıyla yanıt verdi. Ertelemenin CHP ve İYİ Parti’nin itirazları ile ilgili olduğu savunuldu.

    Ancak teklifin yeniden görüşülmesi sürecinde MHP de bazı değişiklikler isteyecek. Bunlardan biri bedelli askerlik ile ilgili başvuru şartlarına dair olacak. Teklife göre bedelli askerlik için 145 bin kişilik bir kontenjan ayrılacak. Bunun üzerinde başvuru olursa bu durumda kura çekilecek. Bedelli başvurusunda yaş sınırı da aşağı çekildi.

    MHP: BEDELLİDE 27 YAŞI BİTİRENLERE ÖNCELİK VERİLSİN ÖNERİSİ

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Yeni askerlik sisteminde 'ikinci 6 ay' detayı: TOKİ, ücretsiz ulaşım, ailelere yardım...
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinde 22 yaşını dolduran herkesin kura çekmek suretiyle bedelli askerlik yapmasını sağlayan maddeyle ilgili şunları söyledi:
    “Bugüne kadar bedelli askerliğin gerekçesi belli yaşa gelmiş iş ve meslek sahibi kişilerin düzenlerinin bozulmaması idi. 32 yaşındaki doçent ile 21 yaşındaki öğrencisinin aynı kuraya katılıp 21 yaşındakine kurada bedelli askerlik çıkıp bir ay, 32 yaşındaki doçentin kura çıkmaması nedeniyle altı ay askerlik yapması nasıl izah edilecek? Bu durumda kura çıkmayan doçent altı ay askerlik yapacak, öğrencisi bir ayda tezkere alacak şekle dönüşmez mi? “Bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır” şeklinde değişiklik yapılmalıdır.”

    BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK

    AK Parti’den yapılan açıklamada teklifin bayramdan sonra 11 Haziran’da Genel Kurul gündemine alınacağı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre teklif genel kurulda görüşülmeden önce AK Parti grubu toplantısının ardından yapılacak kapalı bölümde milletvekilleri ile de değerlendirilecek. Bu arada diğer siyasi partilerin de eleştiri ve önerileri alınacak. Bunların ardından nasıl bir tavır alınacağı belirlenecek.

    Etiketler:
    bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik, Bedelli asker, İYİ Parti, HDP, CHP, Feti Yıldız, MHP, Askerlik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet