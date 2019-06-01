Saadet Partisi'nden Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür

31 Mart yerel seçimleri öncesi Saadet Partisi'ni terör örgütleri ile ittifak yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Saadet Partililere daha yakın olduğunu savundu.

Soylu, "Saadet Partili kardeşlerimiz Binali abiyle aynı evde büyüdüler. Yani birbirlerini herhalde Binali abi, Saadet Partili kardeşlerimize Ekrem İmamoğlu’ndan daha yakındır. Hem birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri açısından, birbirlerini daha iyi hissedebilmeleri açısından, bir de bugüne kadar yaptıkları açısından çok daha yakındır" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun bu ifadelerine Saadet Partisi'nden yanıt geldi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Twitter hesabından Bakan Soylu'nun tweetini alıntılayarak şu notu düştü:

Saadet Partili kardeşlerim diyen S. Soylu, dizinin dibinde yetiştiği Demirel'in eski bir sözünü hatırlattı bizlere: Dün dündür, bugün bugündür... Biz de Erbakan Hocamız'ın bir sözünü hatırlatalım o halde: Dünyada iki Milli Görüşçü kalsa; biri aday olur, öteki de ona oy verir.

Saadet Partili kardeşlerim diyen S. Soylu, dizinin dibinde yetiştiği Demirel'in eski bir sözünü hatırlattı bizlere:



Dün dündür, bugün bugündür...



Biz de Erbakan Hocamız'ın bir sözünü hatırlatalım o halde:



Dünyada iki Milli Görüşçü kalsa; biri aday olur, öteki de ona oy verir. https://t.co/qbytgXIkXf — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) June 1, 2019

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