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00:29 02 Haziran 2019
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    Türkiye'nin önde gelen 4 anket şirketi, İstanbul tahminlerini açıkladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri ilk sonuçlarını paylaştı.

    Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararı sonrası gözler İstanbul'a döndü. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimi öncesi araştırma yapan 4 anket firması ellerindeki anket sonuçlarını yayınladı.

    Dört araştırma şirketinin İstanbul anket sonuçları şöyle:

    KONSENSUS

    Konsensüs araştırma şirketinin yaptığı ilk ankete göre Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde.

    Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    Anket şirketlerinin İstanbul tahminleri

    Bu sonuçlara göre yeniden sayım sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım arasında açıklanan 13 bin 700 oy farkının, 23 Haziran'da seçimler yenilendiğinde yaklaşık 180 binin üzerine çıktığı görülüyor.

    Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek "DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7'lik kesimin yüzde 1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor" diye konuştu.

    MAK DANIŞMANLIK

    MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

    15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    AREA'nın son anketi: İstanbul ve Ankara'da CHP adayları önde

    OPTİMAR ARAŞTIRMA

    Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım'ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

    Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

    PİAR ARAŞTIRMA

    İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

    Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, "Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz" denildi.

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    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, Anket şirketleri, İstanbul, Türkiye
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