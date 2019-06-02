Kayıt
01:14 02 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca Gopark Junior Salon'da düzenlenen iftara katıldı. Soylu, burada konuşma yaptı.

    Soylu'dan Yazıcıoğlu açıklaması: Helikopterini onu bıraktıktan sonra, biz kiralamıştık

    © AA / Mehmet Eser
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir" dedi.

    © AA / Binali Yıldırım Basın Ofisi
    Alperenler'den Yıldırım'a 'özür' tepkisi: Şimdiye kadar önemsemedin de 10 yıl sonra mı aklına geldi?
    Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca Gopark Junior Salon'da düzenlenen iftara katıldı.  Burada konuşan Soylu, katılımcıların idrak edilen Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 

    Memleket meselesinde kalplerinin salondakilerle aynı çarptığını belirten Soylu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları birlikte bozduklarını ve kumpasları bozmanın mutluluğunu ve hazzını birlikte yaşadıklarını söyledi. 

    BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Soylu, "Bugün hala milletimizin gönlünde doğruluğun ve dürüstlüğün, memleket sevdasının, memlekete adanmışlığın timsali olan ve insanlarımızın örnek gösterirken kalbiyle, samimiyetiyle örnek gösterdiği rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Bey'i anmadan geçmek, onun oluşturduğu çizgilerin, onun ortaya koyduğu fedakarlığın, onun anlayışını dile getirmeden değerlendirme yapmak hem doğru değildir hem de mümkün değildir." diye konuştu. 

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi: Davanın devi duruyor ama kulağını gösterip bizi oyalıyorlar

    Soylu, sadece kendi arkadaşları değil, milletin büyük bir bölümünün Yazıcıoğlu'nu kendilerinden biri gibi hissettiği için anmaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:  "Kolay değildir vazgeçmek, kendinden vazgeçmek. Kolay değildir, önünüze konan imkanlardan vazgeçmek. Kolay değil, birileri bu milletin etrafında bir ateş çemberi örerken, o örgüyü bütün dünyaya karşı milletiyle paylaşabilmek. Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir. Çünkü bu memlekette gençlerimizi yarına yetiştirirken rol modellere ihtiyacımız var. O rol modellerden bir tanesi de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopterini onu bıraktıktan sonra, biz kiralamıştık. O helikopterle ben de Trabzon'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektim. Zannediyorum onu Yozgat'a götürüyordu. Onu orada bırakacak ve bizi alacaktı. Nasip. Karşı karşıya kaldığı hadise elbetteki milletimizin yüreğinde büyük bir acı oluşturmuştur. İnanıyorum ki milletimiz onu bıraktığı o anlayışı hem saflığıyla hem de bu ülkeye olan bağlılığıyla devam ettirecektir. Yazıcıoğlu olduğu gibi hatırlanan, bu memleketin örnek gösterilen yiğit bir evladıdır."

     

    İlgili konular:

    Danıştay, Yazıcıoğlu davasındaki takipsizlik kararını kaldırdı
    Muhsin Yazıcıoğlu davasının görüleceği tarih belli oldu
    Yıldırım özür diledi: Yazıcıoğlu bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır
    Etiketler:
    Büyük Birlik Partisi (BBP), Muhsin Yazıcıoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye'nin 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ' dünyada sadece ABD'de var
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet