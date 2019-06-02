Soylu'dan Yazıcıoğlu açıklaması: Helikopterini onu bıraktıktan sonra, biz kiralamıştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir" dedi.

Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca Gopark Junior Salon'da düzenlenen iftara katıldı. Burada konuşan Soylu, katılımcıların idrak edilen Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Memleket meselesinde kalplerinin salondakilerle aynı çarptığını belirten Soylu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları birlikte bozduklarını ve kumpasları bozmanın mutluluğunu ve hazzını birlikte yaşadıklarını söyledi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Soylu, "Bugün hala milletimizin gönlünde doğruluğun ve dürüstlüğün, memleket sevdasının, memlekete adanmışlığın timsali olan ve insanlarımızın örnek gösterirken kalbiyle, samimiyetiyle örnek gösterdiği rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Bey'i anmadan geçmek, onun oluşturduğu çizgilerin, onun ortaya koyduğu fedakarlığın, onun anlayışını dile getirmeden değerlendirme yapmak hem doğru değildir hem de mümkün değildir." diye konuştu.

Soylu, sadece kendi arkadaşları değil, milletin büyük bir bölümünün Yazıcıoğlu'nu kendilerinden biri gibi hissettiği için anmaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Kolay değildir vazgeçmek, kendinden vazgeçmek. Kolay değildir, önünüze konan imkanlardan vazgeçmek. Kolay değil, birileri bu milletin etrafında bir ateş çemberi örerken, o örgüyü bütün dünyaya karşı milletiyle paylaşabilmek. Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir. Çünkü bu memlekette gençlerimizi yarına yetiştirirken rol modellere ihtiyacımız var. O rol modellerden bir tanesi de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopterini onu bıraktıktan sonra, biz kiralamıştık. O helikopterle ben de Trabzon'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektim. Zannediyorum onu Yozgat'a götürüyordu. Onu orada bırakacak ve bizi alacaktı. Nasip. Karşı karşıya kaldığı hadise elbetteki milletimizin yüreğinde büyük bir acı oluşturmuştur. İnanıyorum ki milletimiz onu bıraktığı o anlayışı hem saflığıyla hem de bu ülkeye olan bağlılığıyla devam ettirecektir. Yazıcıoğlu olduğu gibi hatırlanan, bu memleketin örnek gösterilen yiğit bir evladıdır."