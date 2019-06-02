Soylu: Bize nefes aldıran demokrasidir

Bakan Soylu, Tuzla'daki Trabzon Ağasalılar Derneği'nin açılışına katıldı.
'BİZİM HESABIMIZ, HEDEFİMİZ BİRİLERİNİ SÖMÜRMEK DEĞİLDİR'
Türkiye'nin güçlü durmasının istenmediğini anlatan Soylu, "Biz onlar gibi değiliz. 3 kuruş para gördük diye ne dünümüzü unuturuz ne tarihimizi unuturuz ne komşumuzu unuturuz ne değerimizi unuturuz ne inancımızı ne de gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu unuturuz. Hiçbirisini unutmuyoruz. Biz, Batı gibi, Avrupa gibi, Amerika gibi değiliz. Bizim hesabımız, hedefimiz birilerini sömürmek değildir. Biz, bu dünyayı sadece bir sınav dünyası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bu ülkenin yakasına yapışan musibetlerden ülkemizi kurtarmak için yarınlara hep beraber umutla bakabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan memleketimiz var ama bir taraftan da doyduğumuz bir yer var İstanbul. Oraya da bakmak zorundayız, orası bizim memleketimiz. Milletvekilliği yaptım orada, 25. ve 26. dönemde. Allah bir fırsat verdi, Cumhurbaşkanımız imkan sundu, memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Büyük, küçük bütün projelerin kiminin başlangıcına, kiminin tamamlanmasına, kiminin yeniden başlamasına hükümetimizle birlikte, bize verdiği güçle birlikte yeniden Trabzonumuzla buluşturmak için adımlar attık. Her şeyi ama her şeyi gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama bir de İstanbulumuz var. Biz inançlı, değerlerimize sahip, dünümüzü de bilen, yarınımıza da güçlü bir emanet bırakmak zorunda olan bir milletiz. Bu ülkeye çok çektirdiler ve şimdi bu ülkeye çok çektirmemeleri için omuz omuza, kol kola olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."
'İSTANBUL BİR ÖZGÜRLÜK ŞEHRİ'
İstanbul'un 1994 öncesi halinin çok iyi hatırladığını dile getiren Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçildiğinde birileri, 'Artık başı açıklar İstanbul'da dolaşayacaklar.' dedi. Gazeteler, 'İstanbul haremlik selamlık olacak' manşetleri attı. Bunları hepimiz gördük. Recep Tayyip Erdoğan 25 yılda bir felsefe getirdi. Kimsenin kılık kıyafetine, inancına, siyasi düşüncesine, etnik kökenine, mezhebine karışmadan İstanbul bir özgürlük şehri oldu. Herkesin rahat ettiği, birbiriyle dost olduğu bir şehir oldu" değerlendirmesini yaptı.
Soylu, İstanbul'un Recep Tayyip Erdoğan döneminde ve sonrasında çehresinin değiştiği ve bir dünya şehri olduğunu anlattı.
"İstanbul'da 170 kilometrenin üzerinde metro ve raylı sistem var. 600 kilometreye kadar gelecek. Bunu hep beraber yaşayacağız. Sadece bu kadar değil. Haliç'in kokusu Gaziosmanpaşa'ya gelirdi, pencereleri kapatırdık. 'Kazlıçeşme'deki farelerin kilosu şu kadar, boyu şu kadar.' diye televizyonlarda tartışmalar yaşanırdı. Orada tanıştığım bir aile, 'Bize önceden kimse misafirliğe gelmezdi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Kokuları ortadan kaldırdı. Akrabalarımız akın akın bayramlarda bize ziyarete geldi.' dedi. İstanbul'da büyük bir hizmet anlayışı ortaya kondu. İstanbul çevre açısından da temizlik açısından da dünyanın en büyük metropolleri arasına girdi."
'BAZEN KAYBETMEK KAZANMAKTIR'
'İLK İMZASINI VERİLERİN KOPYALANMASI İÇİN ATTI'
AK Parti olarak belediye hizmetlerinde çok büyük projeler başardıklarını, bunun en yakın örneğinin de kayyum atanan belediyeler olduğunun altını çizen Soylu, İstanbul için daha çok çalışacaklarını söyledi.
Soylu, "Onlar Beylikdüzü'nde 5 yıl belediye başkanlığı yaptılar. Bana 'Şunu yaptık' diye tek bir şey söylesinler. Ekrem İmamoğlu önde duracak, Canan duracak arkada, Sezai duracak arkada, Kılıçdaroğlu duracak arkada ve İstanbul'u istedikleri gibi yönetmeye çalışacaklar" dedi.
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