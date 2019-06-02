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02:45 02 Haziran 2019
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    Soylu: Bize nefes aldıran demokrasidir

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkımızı korumamız, aramamız kabahat oldu. O zaman 5 sene sonra herkesin fazla bağırdığı, seçim kazandığı bir demokrasi görürüz. Bunu hiçbirimizin kaldırması mümkün değil. Bize rahat ettiren nefes aldıran ve bir arada yaşatan demokrasidir. Biz buna bir halel getiremeyiz" dedi. 

    Bakan Soylu, Tuzla'daki Trabzon Ağasalılar Derneği'nin açılışına katıldı. 

    © AA / Mehmet Eser
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    Burada yaptığı konuşmada son 7 yılda Türkiye'nin yaşadıklarına değinen Soylu, "İstedikleri şu, bizi ayaklarımızın üzerinde güçlü bir şekilde duran bir millet olarak görmek istemiyorlar. Çünkü onların eksikliklerini söylüyoruz. Bizi, ayaklarının üzerinde güçlü bir ülke olarak görmek istemiyorlar. Çünkü onların zulüm yaptıklarına el uzatıyoruz. Bizim ayaklarımızın üzerinde güçlü bir şekilde durmamızı istemiyorlar. Ülkemizde terörle mücadele etmek, ülkemizin güvenliğini sağlamak için istediğimiz insansız hava aracından, helikopterlerine kadar bugün bizim kendi ülkemiz yapıyor. Onlardan parayla almıyoruz, kendimiz üretiyoruz" diye konuştu. 

    'BİZİM HESABIMIZ, HEDEFİMİZ BİRİLERİNİ SÖMÜRMEK DEĞİLDİR'

    Türkiye'nin güçlü durmasının istenmediğini anlatan Soylu, "Biz onlar gibi değiliz. 3 kuruş para gördük diye ne dünümüzü unuturuz ne tarihimizi unuturuz ne komşumuzu unuturuz ne değerimizi unuturuz ne inancımızı ne de gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu unuturuz. Hiçbirisini unutmuyoruz. Biz, Batı gibi, Avrupa gibi, Amerika gibi değiliz. Bizim hesabımız, hedefimiz birilerini sömürmek değildir. Biz, bu dünyayı sadece bir sınav dünyası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.  

    © AA / Barış ORAL
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    Bakan Soylu, 2.5 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını belirterek, şöyle devam etti: 

    "Bu ülkenin yakasına yapışan musibetlerden ülkemizi kurtarmak için yarınlara hep beraber umutla bakabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan memleketimiz var ama bir taraftan da doyduğumuz bir yer var İstanbul. Oraya da bakmak zorundayız, orası bizim memleketimiz. Milletvekilliği yaptım orada, 25. ve 26. dönemde. Allah bir fırsat verdi, Cumhurbaşkanımız imkan sundu, memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Büyük, küçük bütün projelerin kiminin başlangıcına, kiminin tamamlanmasına, kiminin yeniden başlamasına hükümetimizle birlikte, bize verdiği güçle birlikte yeniden Trabzonumuzla buluşturmak için adımlar attık. Her şeyi ama her şeyi gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama bir de İstanbulumuz var. Biz inançlı, değerlerimize sahip, dünümüzü de bilen, yarınımıza da güçlü bir emanet bırakmak zorunda olan bir milletiz. Bu ülkeye çok çektirdiler ve şimdi bu ülkeye çok çektirmemeleri için omuz omuza, kol kola olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

    © AA / Barış ORAL
    İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'a 27 polis merkezi kurulacak
    Soylu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı, Avrasya Tüneli olmasaydı, Marmaray olmasaydı, Osmangazi Köprüsü olmasaydı, Kuzey Marmara Otoyolları olmasaydı acaba İstanbul'da insanlarımız bir yerden bir yere nasıl gideceklerdi? Trafik her yerde keşmekeş olacaktı" dedi.

    'İSTANBUL BİR ÖZGÜRLÜK ŞEHRİ'

    İstanbul'un 1994 öncesi halinin çok iyi hatırladığını dile getiren Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçildiğinde birileri, 'Artık başı açıklar İstanbul'da dolaşayacaklar.' dedi. Gazeteler, 'İstanbul haremlik selamlık olacak' manşetleri attı. Bunları hepimiz gördük. Recep Tayyip Erdoğan 25 yılda bir felsefe getirdi. Kimsenin kılık kıyafetine, inancına, siyasi düşüncesine, etnik kökenine, mezhebine karışmadan İstanbul bir özgürlük şehri oldu. Herkesin rahat ettiği, birbiriyle dost olduğu bir şehir oldu" değerlendirmesini yaptı. 

    Soylu, İstanbul'un Recep Tayyip Erdoğan döneminde ve sonrasında çehresinin değiştiği ve bir dünya şehri olduğunu anlattı. 

    © AA / Barış Oral
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    İstanbul için daha da fazla çalışacaklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti: 

    "İstanbul'da 170 kilometrenin üzerinde metro ve raylı sistem var. 600 kilometreye kadar gelecek. Bunu hep beraber yaşayacağız. Sadece bu kadar değil. Haliç'in kokusu Gaziosmanpaşa'ya gelirdi, pencereleri kapatırdık. 'Kazlıçeşme'deki farelerin kilosu şu kadar, boyu şu kadar.' diye televizyonlarda tartışmalar yaşanırdı. Orada tanıştığım bir aile, 'Bize önceden kimse misafirliğe gelmezdi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Kokuları ortadan kaldırdı. Akrabalarımız akın akın bayramlarda bize ziyarete geldi.' dedi. İstanbul'da büyük bir hizmet anlayışı ortaya kondu. İstanbul çevre açısından da temizlik açısından da dünyanın en büyük metropolleri arasına girdi." 

    'BAZEN KAYBETMEK KAZANMAKTIR'

    © AA /
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    31 Mart seçimlerinde büyük hukuksuzluklar olduğunu kaydeden Soylu, "Bazen kaybetmek kazanmaktır, bazen kazanmak kaybetmektir. Bundan ders alabilmek önemli. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim, İstanbul'daki seçimler gibi seçim görmedim. Ben genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, bakanlık yaptım. Yıllardan beri bu işin içindeyim. 15 yaşından itibaren bu işin her aşamasında içindeyim. 207 oy Binali Abi'ye yazılmış, rakip tarafa geçmiş. Bir tarafta oldu tamam. Diğer tarafta 270 oy geçmiş. O da hadi hileyle oldu. Yüze yakın sandıkta ve İstanbul'un genelinde bunlar olmuş. Biz hakkımızı korumayalım mı? Hakkımızı korumamız kabahat oldu. O zaman 5 sene sonra herkesin fazla bağırdığı, seçim kazandığı bir demokrasi görürüz. Bunu hiçbirimizin kaldırması mümkün değil. Bize rahat ettiren, nefes aldıran ve bir arada yaşatan demokrasidir. Biz buna bir halel getiremeyiz" değerlendirmesinde bulundu. 

    'İLK İMZASINI VERİLERİN KOPYALANMASI İÇİN ATTI'

    © AA /
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    Soylu, resmi kurumlardaki verilerin güvenliğinin önemine değinerek, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği ilk gün ilk imzasını belediyenin verilerinin kopyalanması için attı. Ben bundan ne anlarım. Biz bunun acısını yaşadık. Bugün ABD'de devam eden Halk Bankası davasındaki en önemli delillerden bir tanesi bizim emniyetten alıp oraya götürdükleri tapeler ve kayıtlardır. Orada Amerika aslında bizi yargılıyor. Biz o zaman niye terörle mücadele ediyoruz" diye konuştu. 

    AK Parti olarak belediye hizmetlerinde çok büyük projeler başardıklarını, bunun en yakın örneğinin de kayyum atanan belediyeler olduğunun altını çizen Soylu, İstanbul için daha çok çalışacaklarını söyledi. 

    Soylu, "Onlar Beylikdüzü'nde 5 yıl belediye başkanlığı yaptılar. Bana 'Şunu yaptık' diye tek bir şey söylesinler. Ekrem İmamoğlu önde duracak, Canan duracak arkada, Sezai duracak arkada, Kılıçdaroğlu duracak arkada ve İstanbul'u istedikleri gibi yönetmeye çalışacaklar" dedi. 

    © AA / Mehmet Eser
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    İstanbul'un sadece kendilerinin şehri olmadığını ifade eden Soylu, "İstanbul Bakü'den bir umutsuzluğa kapılıp 'Nefes alabilir miyim?' diye düşünen insanların da şehridir. Şam'ın, Halep'in, Bosna'nın, Kosova'nın, Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimizin 'Özgürlüğümüzü bulacağımız yer.' dediği şehirdir. İstanbul Akşemseddin'in, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbuludur. Dinimize, inancımıza, kardeşliğimize kıymet göstermeyenler, bugün sadece seçim var diye çenelerini kapatanlar, medeniyet değerlerimize yarın bir şey getirirlerse vebal altında kalırız. Ben sizin evladınızım, kardeşinizim. Bu şehirde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Değerlerimize hakaret edenler, yarın İstanbul'u ele geçirirlerse eyvah para etmez" şeklinde konuştu. 

     

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    Etiketler:
    AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Amerika, Avrupa, Tuzla, demokrasi, Süleyman Soylu
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