Sivil pilotlardan 'TSK'ya dönüş' toplantısı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 926 Sayılı TSK Personel Kanunu'nun 'Ek Geçici 98. Madde'si kapsamında, sivil havacılık şirketlerinde görev yapmakta olan pilotların olası askere çağrılma durumu için tüm havayolu şirketlerinin katılımıyla bir toplantı yaptı.

Toplantıya, ACT Air, Corendon, MNG, Onurair, Pegasus, Sunexpress, Tailwind ve THY’den Uçuş İşletme Başkanı, Uçuş İşletme Direktörü, Uçuş İşletme Başkan Yardımcısı, Tip Müdürü ve Ekip Planlama mevkilerindeki pilotlar katıldı.

’dan yapılan açıklamada, bu toplantının konuyla ilgili Mart 2019 içerisinde başlatılan girişimin bir devamı olduğu belirtilerek, “20 -21 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Zorunlu Hizmet Çalıştayının bir hazırlığı kapsamında icra edilmiştir. Toplantıda bahse konu kanunun uygulanmasının öncelikle meslektaşlarımız ve havayolu şirketlerimizde yaratacağı etkiler ve ortak çözüm yolları değerlendirilmiştir.

Toplantıya katılan birimler arasında etkin iletişim kanalları tesis edilerek, ilgili süreçte çalıştaya yönelik ve çalıştay sonrasında işbirliği ve koordineli çalışma konusunda fikir birliği sağlanmıştır” denildi.