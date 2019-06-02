Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2019

​