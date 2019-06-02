Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2019
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