'HDP'nin kaybettiği il ve ilçelerden özellikle ikisi Demirtaş’ı çok üzdü'

Duvar'ın haberine göre Demirtaş'ın ziyaret eden HDP'li vekillerden biri Tunceli ve Mersin Akdeniz belediyelerinin kaybedilmesinin Demirtaş'ı özellikle üzdüğünü söyledi.

Duvar'ın aktardığına göre Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı geçen hafta HDP milletvekilleri ziyaret etti.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği görüşmeye katılan bir siyasetçi Demirtaş’ın HDP’nin batı stratejisini çok beğendiğini anlattığını söyledi.

Demirtaş’ı ziyaret eden milletvekilinin aktardığına göre kaybedilen il ve ilçelerden özellikle ikisi Demirtaş’ı çok üzdü. Bunların ise HDP’den TKP’ye geçen Tunceli ve HDP’den AK Parti’ye geçen Mersin Akdeniz belediyeleri olduğu öğrenildi.