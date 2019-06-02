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18:11 02 Haziran 2019
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    1 Haziran'da Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için yola çıkan anne-baba ve 3 çocuğu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

    Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası: 16 ölü, 130 yaralı

    © AA / Kemal Özdemir
    Türkiye
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    9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

    İstanbul trafik kazası
    © AA / Arşiv
    Bayram trafiğinde ilk günden 29 kaza: 12 ölü, 83 yaralı
    DHA'nın haberine göre Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün akşam saatlerine kadar sürdü.

    Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı.

    Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.

    © AA /
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    BU AKŞAMÜSTÜNE DEK

    Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye dek 46 kaza meydana geldi, bunun sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi yaralandı.

    İLK GÜN 32 KAZA

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
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    Bayram tatilinin ilk günü olan dün Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'de İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kaza 13 can adlı, 96 kişiyi yaraladı.

    İKİNCİ GÜN 14 KAZA

    İkinci günü olan bugünse Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı. 

    Etiketler:
    trafik kazası, Bayram tatili, Türkiye
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