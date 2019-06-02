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19:17 02 Haziran 2019
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    Yerel Seçim 2019, sandık, oy

    'Kırıkkale Keskin ve Artvin Yusufeli'nde AK Parti adayı kazandı'

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Demirören Haber Ajansına göre Keskin'de yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Necati Alsancak 1806 oy, AK Partili Dede Yıldırım ise 1800 oy almıştı.

    YSK'nin 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

    KISITLI SEÇMEN İTİRAZINDAN

    İlk haber Kırıkkale’nin Keskin ilçesinden geldi. İYİ Parti’nin 6 oy farkla kazandığı ancak AK Parti’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine seçim yenilendi.

    GERGİNLİK ÇIKTI

    Bugün Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki 1009 sayılı sandıkta AK Partililerle İYİ Partililer arasında tartışma çıktı.

    Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2426 oy alarak, 2165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Necati Alsancak 1806 oy, AK Partili Dede Yıldırım ise 1800 oy almıştı.

    ​Ardından DHA, Artvin'in Yusufeli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in 2428 oyla seçimi kazandığını duyurdu.

    Cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı.

    YSK'nin 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019'da seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

    Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu. YSK, Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimlerde yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.

    YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

    Etiketler:
    Adıyaman, Yusufeli, Artvin, Keskin, Kırıkkale, Honaz, Denizli
    Topluluk kurallarıTartışma
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