Davutoğlu: Ya yeni bir hâl, ya izmihlal

Eski Başbakan Davutoğlu Konya’da konuştu. Katılımcıları "Temel değerleri yitirmemek için çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen birikimi daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye" davet eden Davutoğlu, “Ya yeni bir hal, ya izmihlal (çökme, yıkılma, yok oluş)” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Konya Dostları Platformu’nun düzenlediği iftar programında konuştu. Ankara’da katıldığı iftardaki konuşmasında yeni bir vizyona ihtiyaç olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Davutoğlu “Evet ülkemizin, İslam dünyasının ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Bizim şu an sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hâle ihtiyacımız var” dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

- Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hâle kavuşmadıkça, o duruş ile o hâl ile hâllenmedikçe bize geçmişten intikal eden emaneti gelecek nesillere hakkıyla devredemeyiz. Peki nasıl bir hâl. Öyle bir hâl ki kibrin yerini tevazunun, öfkenin yerini muhabbetin nefretin yerine muhabbet söyleminin, akraba kayırmacılığının, nespotizmin yerini ehliyet ve liyakatın, her gün değişen tavır davranış ve tutumların yerini ilkeli tutarlılığın çifte standardın yerini temel değerlerin, takiyyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hâle ihtiyacımız var.

- Bu yeni hâli davranış, duruş olarak ortaya koymadıkça sadece kazanılmış özgürlükleri değil, onun özünü teşkil eden temel değerleri de yitiririz. Temel değerlerimizi yitirmemek için bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu birikimi daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum. Bu yeni hâl bir milletin insanlığın geleceğine hizmet edecek bir duruşun eseri olacaktır. Özetle Ya yeni bir hal, ya izmihlal (çökme, yıkılma, yok oluş).”