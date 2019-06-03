Oruç tutmadığı için dersten kovulduğu ileri sürülen öğrenci: Astım hastasıyım, ilaç kullanıyorum

Oruç tutmadığı için dersten kovulduğu ileri sürülen 11. sınıf öğrencisi E.T., “Astım hastasıyım, ilaç kullanan bir insanım. Hoca elimdeki yemeği görünce ‘Çık çabuk sınıftan, karaktersiz, nasıl bir insansın’ diyerek bağırdı ve ben de sınıftan çıktım. Savunmamda zorla pişman olduğum yazıldı” dedi.

E.T. isimli öğrencinin geçen günlerde, İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesi’nde görev yapan din dersi öğretmeni O.S. tarafından, oruç tutmadığı için sınıftan atıldığı iddia edildi.

Olayda öğretmenin “Oruç tutmayanlar Müslüman değildir” dediği ve 'Bir kızın ancak özel durumlarda oruç tutamayacağını' söylediği ileri sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu Meclis’e taşıdı.

'ÖZÜR DİLEMEM İSTENDİ'

Söz konusu iddiayla ilgili olarak Sol Haber’e konuşan E.T., şunları söyledi:

“Ben astım hastasıyım, ilaç kullanan bir insanım. Kantinden yemek aldım. Yemeğimi daha yiyemeden zil çaldı. Sınıfa gittim, peşimden Orhan Salim isimli Eyüp Sultan Camii imamı olan ve öğretmenliğe dair hiçbir vasfı olmayan hoca sınıfa girdi. Saygıdan elimde yemekle ayağa kalktım. Elimdeki yemeği görünce ‘Çık çabuk sınıftan, karaktersiz, nasıl bir insansın’ diyerek bağırdı ve ben de sınıftan çıktım. Hocaya yaptığının yanlış olduğunu, ateist de olabileceğimi söyledim. Daha sonrasında hoca bana dilekçe yazacağını söyledi. Ben de yaptığım her şeyin arkasında olduğumu ve ailemin bu saatten sonra devreye gireceğini söyledim. Hoca da ‘Benim kimseden korkum yok’ dedi. Zil çaldı ve hoca sınıftan çıktı.

İlk benim özür dilemem istendi. Savunmamda zorla pişman olduğum yazıldı. Bazı hocalar yanlış yaptığımı, haksız olduğumu düşünüyorlar. Bazı hocalarsa yanımda oluyorlar." dedi.

İki yıl önce aynı öğretmenin, kız öğrencilere zorla başlarını kapattırmaya çalıştığını iddia eden E.T., “Türban takmadıkları zaman düşük not vereceğini söylüyordu. Sınavlarda abdesthaneyi sordu. Okul korosunda ilahi söyletiyordu ve öğrencileri zorluyordu. Teneffüs zilini Plevne Marşı ile değiştirdiler. Oturup kalkmamıza kızıyordu, yakın bir arkadaşım bacak bacak üstüne atıp oturuyor diye bayağı lafını etmişti. Yani kısacası dinsel baskıyı senelerdir yapıyor. Benim bu olayım ilk değil” diye konuştu.