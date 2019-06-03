Kılıçdaroğlu'ndan kazanamayan adaylara seçim görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazanamayan belediye başkan adayları ile bir araya geldi ve “İlçelerinizde Binali Yılıdırım’ın oyunu geçtiğinizde sizleri ilçeleri kazanmış olarak sayacağım. Hepinizin çalıştığını biliyorum" dedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen cumartesi Tarabya’da bir otelde 31 Mart seçimlerinde aday olan ve seçimleri kazanamayan belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

Eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı toplantıda partinin 23 Haziran seçimlerine yönelik durum değerlendirmesi yapıldı. İptal edilen seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun başkan adaylarına saha çalışmaları hakkında neler yapıldığını sorduğu ve “Aday olduğunuz ilçelerde yaptığınız çalışmaları İl Başkanı vasıtasıyla yakından takip ediyorum. İlçelerinizde Binali Yıldırım’a karşı Ekrem İmamoğlu’na çıkan oyları artırdığınız zaman sizlerinde ilçeleri kazanmış olduğunuzu kabul edeceğim. Hepinizden ilk günkü gibi iki kat daha fazla çalışmanızı istiyorum. Elimizden alınan 31 Mart seçimlerinin başarısını bir kez daha sağlamanızı bekliyorum ve rövanşı alacağınızdan eminim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun çalışmayanlar hakkında İl Başkanından rapor aldığını söylediği belirtildi. Toplantıda söz alan eski belediye başkan adaylarının da ilçelerdeki karşılaştıkları öneri ve talepleri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’na anlattığı ve her ikisinin de detaylı bir şekilde not aldığı kaydedildi.