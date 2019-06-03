Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. https://t.co/27s5f3lsFR#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/gAYhPpXCiO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2019
Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.
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