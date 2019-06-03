İmamoğlu: İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz, bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, paylaştığı videoya "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" notunu düştü.
İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/VAInrcsCg0— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 3, 2019
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