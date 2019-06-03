MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın iş birliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir."
'Erinden generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin bağrından çıktığı' vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."
Bir televizyon programında kullanılan ifadelerle ilgili basın açıklaması internet sayfamızda yayımlandı.https://t.co/Wiym0eUPpg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019
NE OLMUŞTU
Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, Akit TV'deki programda Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.
MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkâr bir dil kullanılmıştır, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz https://t.co/LpUx6fWRQv pic.twitter.com/q9XkLBm2zw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)