Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında kullandığı ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Mehmetçiğimizin devletimizin bekası için gayret sarfettiği bir dönemde TSK mensuplarımıza yönelik tahripkar ifadeleri kınıyoruz"