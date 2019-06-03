Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.Tunceli'de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralı

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grubu fark etti. PKK’lıların, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.