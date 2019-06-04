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01:48 04 Haziran 2019
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    Yıldırım: Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz

    © AA / İbrahim Halil Aktürk
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (189)
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "23 Haziran’da sandıkları dolduruyoruz. Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. 

    Yıldırım, partisinin Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'ndeki seçim noktasını ziyaret etti. 

    Binali Yıldırım
    © DHA / IBRAHIM MASE
    Yıldırım: Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın
    Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çiçek dağıtan Yıldırım, esnafı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

    Kastamonulular Dayanışma Derneği ile Giresun Görele Soğukpınar Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Küçükçekmece’deki Kartaltepe Nikah Sarayı’nın bahçesindeki iftar programına katıldı.

    İstanbul’da yapılacak seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, Küçükçekmece halkından oy istedi. 

    '31 MARTTA YARIM KALAN İŞİMİZ VAR'

    “31 Mart’ta yarım kalan işimiz var” diyen Binali Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

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    Yıldırım: İmamoğlu'yla ortak yayın konusunda arkadaşlarımız CHP ile bayramdan sonra iletişime geçecek
    "İstanbul demek, Türkiye demektir. İstanbul, Türkiye’nin özetidir, 81 vilayetin hulasasıdır. Bunu da en iyi bayram günlerinde görüyoruz. Çünkü hemşerilerimizin birçoğu memleketine gidiyor, bayramı orada geçiriyoruz. Eşi, dostu, yakınları görüyoruz, orada sılayırahim yapıyoruz. Bazı hemşerilerimiz tatile de gitti. İşte bu Türkiye’nin güzellikleri. Ramazan Bayramı’nı yarın idrak ediyoruz. Daha sonra Kurban Bayramı var, biliyorsunuz. Ama unutmayın, iki bayram arasında bir bayram daha var. 31 Mart’ta yarım kalan işimiz var. 31 Mart’ın hesabını soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Oylarımızı çalanlardan hesap soracak mıyız?” 

    'BU SEFER SANDIKLARA SAHİP OLACAĞIZ'

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Yıldırım: Bunun adı çalınmak değil de başka nedir, soruyorum, bal gibi de çalmışlar
    Küçükçekmece halkından, 23 Haziran seçimlerinde sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Yıldırım, “Temel Karadeniz’i kazandırmak için çok çalıştınız ama olmadı. Temel kardeşimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Temel kardeşimiz üzülmesin. Küçükçekmece bunun hesabını 23 Haziran’da soracaktır. Küçükçekmece’de yeni bir zafere imza atacak mıyız? 23 Haziran'da adalet yerini bulacak mı? Bu sefer artık sandıklara sahip olacağız. Oylarımızın hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 günümüz var. Unutmayın 20 gün sonra köyüne gidenler, Anadolu’ya tatile gidenler mutlaka geri dönecek” ifadelerini kullandı. 

    'LAF DEĞİL, İŞ KONUŞACAK'

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim
    Partisinin İstanbul’a yaptığı hizmetleri anlatan Yıldırım, “Millet aşığı bir insanım, Türkiye aşığı bir insanım. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüm. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bu millet bize her şeyi verdi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 17 yıldır ülkemizde çok büyük işlere imza attık. İstanbul’da büyük projeleri gerçekleştirdik. Binali Yıldırım demek tecrübe demektir. Binali Yıldırım demek, proje demektir, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Avrasya tüneli demektir. 23 Haziran’da laf değil, iş konuşacak, inşaat konuşacak. Laf üstüne laf yapanlar değil, taş üstüne taş koyanların günü olacak diyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu. 

    “Bir daha bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz” diyen Yıldırım, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Seçmenlere bayramdan sonra dönüş çağrısı yapan Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramı var
    "İnşallah gelecek 5 yıl için dünya şehri İstanbul’u parmakla gösterilen marka şehir yapmaya ben hazırım. 23 Haziran’da sandıkları dolduruyoruz. Dün iptal edilen seçimler yapıldı, Yusufeli ve Keskin’i AK Parti kazandı. Milletin partisi AK Parti, milletin desteğini alarak yoluna devam ediyor. Hiç merek etmeyin, inşallah her şey daha güzel olacak. Her şey İstanbul için, Türkiye için. İnşallah milli irade sandıkta tecelli edecek ve adalet yerini bulacak. Küçükçekmece, İstanbul’un ikinci büyük ilçesi. Küçükçekmece, İstanbul’un özetidir. 23 Haziran’da evvelallah ‘bu iş tamamdır’ diyor meydanlar" ifadelerini kullandı. 

    BAKAN SELÇUK:ERDOĞAN'IN GÖZÜNDE DE GÖNLÜNDE DE İSTANBUL'UN YERİ AYRI

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
    İmamoğlu: Yıldırım'ın şartlı evetini kabul ediyorum
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da AK Parti olarak İstanbul’a ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “İstanbul bizim için demokrasimizin, milli mücadelemizin de kalbi aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünde de gönlünde de İstanbul’un yeri, önemi ayrı. Hamdolsun biz de İstanbul’a her zaman ayrı bir önem verdik. AK Parti hükümetimiz dönemlerinde son 17 yıldır İstanbul’a birçok yatırımda bulunduk. İstanbul’a gönül belediyeciliği, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla 25 yıl önce başlamıştı. İstanbul’un sokakları bildiğiniz gibi çöpten, kokudan geçilmediği bir durumdayken, bugün imarı ve mimarisiyle örnek bir kent oldu. Biz bunları hem Binali Yıldırım Başkan hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gönül belediyeciliğini AK Parti hükümetine borçluyuz” diye konuştu.

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak
    23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım’ın kazanacağına inandığını kaydeden Selçuk,  “AK Parti’yi 2002 yılından beri birinci hep sizler yaptınız. Biz de milletimizin yüzünü hep ak ettik, bundan sonra da ak etmeye devam edeceğiz. 23 Haziran’da inşallah hep birlikte sizlerin gücünü sandıklara yansıtacağınıza inanıyoruz. İnşallah yeni bir demokrasi zaferini hep beraber kutlayacağız” dedi.

    İftar programının ardından Zeynebiye Caddesi’nde çay sohbetine katılan Yıldırım’a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. 

    Yıldırım’ı burada AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (189)

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Zehra Zümrüt, Türkiye, Küçükçekmece, Giresun Görele Soğukpınar Derneği, Kastamonulular Dayanışma Derneği, Binali Yıldırım, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti
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