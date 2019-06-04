Kayıt
02:25 04 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin

    © AA / Esra Bilgin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin. Ben iki sistemde de bakanlık yaptım. Eski sistemde işler 90 kilometre hızla ilerlerken, burada 200 kilometre hızla ilerliyor" dedi.

    Bakan Soylu, Arnavutköy Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nı ziyaret etti.

    © AA / Mehmet Eser
    Soylu: Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz
    Vakıf üyesi Yani Dimopolos ve Petro Pazgarlo ile Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan tarafından karşılanan Soylu, vakıf üyeleriyle tanıştıktan sonra bir konuşma yaptı. 

    Vakıfta bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'de medeniyetin tüm unsurlarıyla güçlü bir gelecek oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Soylu, "Memleketimiz adına bu bizim büyük bir zenginliğimiz. Burada bir iklim var, bir hayat var ve devam ediyor. Eko sistemin daha büyük çerçevesi var ve hepimiz bunun içinde yaşamaya çalışıyoruz. Hepimiz dünya meselelerinin bir tarafından tutuyoruz. Ortak meseleleri samimiyetle çözmeye çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

    BURASI HERKESİN İSTANBUL'U

    Dünyayı bir sınav dünyası olarak gördüğünü ve buradaki karışıklıkların giderilmesi için herkesin adım atması gerektiğini belirten Soylu, Suriye gibi Türkiye'ye komşu ülkelerde daha önce yaşanan ve yaşanmaya devam eden sorunlarından bahsetti.  

    © AA / Barış Oral
    Soylu: Terör örgütlerinin nasıl çökertileceği konusundaki o şifreyi çözdük
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bazı kesimlerin, Erdoğan'ın başı açık kimsenin gezmesine izin vermeyeceğini söylediğini ancak çeyrek asır geçmesine rağmen Erdoğan'ın kimsenin görüşüne veya mezhebine müdahale etmediğini vurgulayan Soylu, "Burası herkesin İstanbul'u, medeniyetin ve tarihin şehri. Kentin birçok yerinde tarihi, bize bırakılan emanetleri görüyorsunuz. İstanbul güçlü ve kudretli bir şehir.1453'ten beri oluşan felsefe halen devam ediyor. Birlikte yaşama felsefesidir bu" diye konuştu. 

    Hem İstanbul hem Türkiye'nin büyük sınavlardan geçtiğini ve İstanbul'un herkesi birbirine yaklaştırma gücü olduğunu da aktaran Soylu, "Mesela Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz darbe girişimleri İstanbul'da yaşandı. Derin bir ayrım ortaya çıkarmadı ama İstanbul için hayat devam etti. İstanbul'da okudum, büyüdüm ve nereden nereye geldiğini net olarak görebiliyorum" dedi.

    © AA /
    Soylu: Bize nefes aldıran demokrasidir
    İktidar döneminde İstanbul'da daha önce görülmemiş hizmetler yapıldığını ve açılan yollar, köprüler ve raylı sistemin İstanbullunun hayatını kolaylaştırdığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

    '2071'E KADAR YETECEK SUYU VAR'

    "Bu tür metropoller gelişmeye karşı acımasızdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli olmasaydı İstanbul ne olacaktı? 170 kilometre metro hattı var ve 600 kilometreye kadar çıkarılacak. Dünyanın en büyük havalimanı süksesini dünyada daha çok yayacağız. Kentin 2071'e kadar yetecek suyu var. Artık suyun yüzde 95'i arıtmayla denize bırakılıyor. Metropoller düzeyinde dünyada örneği yok bunların. Eskiden insanlar maskelerle dolaşıyordu. Bugünse İstanbul dünyanın en temiz metropollerinden biridir. Çöp ve su problemi yaşanmıyor. İstanbul dünyanın en modern şekilde yönetilen şehirlerinden biri haline geldi. Eksik var mı? Tercih ve imkansızlıklardan dolayı olur elbette. Yükselmeye geçtik. 

    '2016'DAN İTİBARAN İSTANBUL'DA TEK BİR TERÖR EYLEMİ OLMAMIŞTIR'

    © AA /
    Soylu: İstanbul’un kıymetini bilenler, İstanbul’u yönetmeliler
    31 Aralık 2016'dan itibaren İstanbul'da tek bir terör eylemi olmamıştır. Diğer ülkelerin önemli kentlerinde ise bu eylemlerin yaşandığı görülmüştür. Teröre karşı büyük mücadeleyi her birinizin huzuru ve birlikteliği için yapıyoruz. Terörle mücadelede Türkiye iradeli bir tutum sergilemezse çok büyük karmaşaya çekeceklerdi. Kendi imkanlarımızı yaratmasak, elimizi açıp mühimmat ve insansız hava aracı istesek bizi bugün perişan ederlerdi. Biz bütün mücadelemizi kendi sınırlarımızı ve kendi ülkemizi korumak için yaptık. Artık kendimiz üretiyoruz ve bugün biz terörle mücadele ediyoruz. Dağlarımızda 12-13 bin terörist vardı, bugün 600 ancak kaldı. Terörü finansal olarak destekleyen belediyelere kayyum verdik. Dağa insan kaynağı göndermelerini engelledik. Terörle mücadele başarısı nedeniyle İstanbul'da 9 milyon olan turist sayısı 13 milyona çıkmıştır bugün. Antalya'da ise 13 milyondan 16 milyon turiste çıktı sayı. Kimse kusura bakmasın terörle mücadelemizde Avrupa ve ABD'nin hiç payı yoktur. Bu milletimizin mücadelesidir. Yunanistan'a bir günde 10 bin kişi geçiyordu, şimdi bu sayı 66 kişiye düşmüştür. Bu göçmenler bırakılsa Avrupa'da hükümet falan kalmaz. 268 bin kişi yakalanmıştır. İran sınırında 2 milyon Afgan bekliyor. Türkiye'nin takındığı tutum çok üst düzeydedir."

    'KENDİ ÇOĞRAFAMIZI GÜL BAHÇESİNE ÇEVİRECEĞİZ'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.
    © AA / Murat Kaynak
    Soylu: Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti
    Bakan Soylu, iktidarın Türkiye'nin altyapısını güçlendirdiğini ve darbelerle çok defa deprem geçiren ülkenin sarsılmaz hale getirildiğini ifade ederek, eğitim, sağlık, ulaştırma ve insan kaynağı alanlarında altyapının daha da geliştirilmeye çalışıldığını, İstanbul'da yeni kurulan havalimanının yeni İpek Yolu olduğunu, bunların yapılmaması durumunda Türkiye'nin bir fiskeyle bile düşebilecek konumda olacağını ve Türkiye'nin düşmesi için 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarının yetebileceğini dile getirdi. 

    Türkiye'nin altyapısını tahkim etmemesi durumunda bugün ülkeye karşı yapılan ekonomik saldırıların başarıya ulaşabileceğini de kaydeden Soylu, "Biz kendi coğrafyamızı gül bahçesine çevireceğiz. İddiamız var. İyi bir seviyeye geldik. Dönem dönem sıkıntılar olmaz mı? Olur" dedi. 

    'AK PARTİ YÜZDE 52 OY ALDI'

    © AA /
    Soylu: 329 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
    AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 52 oy aldığını ve 17 yıllık iktidar sonunda yüzde 52 oy almanın kolay olmadığını da söyleyen Soylu, "Tercihlerden hoşnut olmayan kesimler de var. Halk mesajını verdi.  Halk bize, 'İşinizi iyi yapıyorsunuz ama eksikler de var' dedi. Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin. Ben iki sistemde de bakanlık yaptım. Eski sistemde işler 90 kilometre hızla ilerlerken, burada 200 kilometre hızla ilerliyor ve bu sistem daha da oturacak. Bu, Türkiye Cumhuriyeti için milletin ortaya koyduğu bir tercihtir. Yarın çok işe yaradığını herkes görecektir" ifadesini kullandı. 

    İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını zedelemeye çalışanlardan ve kentin ideolojik kavgaya alet edilmesinden endişe ettiğini aktaran Soylu, iktidardaki hizmetlerde çok büyük bir payı olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın bir gösteride ıslıklanmasını ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alır almaz belediyenin veri tabanını kopyalatma girişimini eleştirdi. 

    'BİZ İSTANBUL'DA SEÇİM KAYBETMEDİK'

    Bakan Soylu, daha sonra Boğaziçi Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Burada da bir konuşma yapan Soylu, kaybetmenin bazen kazanmak, kazanmanın da bazen kaybetmek anlamına geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

    Süleyman Soylu
    © DHA / DOĞAN CAN CESUR - YUNUS EMRE ŞEKER
    Soylu: Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı
    "Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'de seçimi kaybettik. Aldık başımızın üzerine koyduk. Bir dahaki seçime kazanırız. Ama şunu söyleyeyim; biz İstanbul'da seçim kaybetmedik. Sandık nedir, nasıl işler bilirim. Yüze yakın sandıkta Binali Ağabeyin oylarını başka tarafa yazdılar. Sandıkların yüzde 10'unda fark 13 bine düştü. Yüzde 90'ı da açılsın istedik, açmadılar. Niye itiraz etmeyelim? Enayi değiliz. Kimse kusura bakmasın. O zaman millet bize, 'Sen daha seçmeninin hakkını koruyamıyorsun, terörle nasıl mücadele edeceksin?' diye sormaz mı? Burada yeniden er meydanı var. Herkes propagandasını yapıp ortaya koyuyor. Sosyal medya karar verici değildir. O zaman sosyal medyaya göre seçim yapılsın, öyle şey olur mu?" 

    İstanbul'a iktidardan önce hizmet yapılamadığından da bahseden Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun, "Ankara'da çalışması gerektiğine" yönelik sözlerini de eleştirerek, 23 Haziran'a kadar İstanbul'da kalacağını ve bir İstanbul seçmeni olarak da çalışacağını kaydetti. 

    İlgili konular:

    Soylu: Bazı aklı evveller 'YSK çalmayı söylemedi' diyor, söyledi, hukuk diliyle söyledi
    İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin
    Soylu: 23 Haziran'ı önemsiyorum, 8 gündür İstanbul'da çalışıyorum
    Etiketler:
    Antalya, Mersin, Ankara, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Arnavutköy Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Önder Bakan, Petro Pazgarlo, Beşiktaş, Yani Dimopolos, Arnavutköy, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı
    Karikatür
    Trump İngiltere'de: Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Khan ile polemiğe girdi
    İnfografik
    Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet